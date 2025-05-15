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Жена нагуляла ребенка от другого, попытка стать риелтором провалилась: как сейчас живет звезда шоу «Дом-2» Степан Меньшиков

Степан Меньщиков (Фото: ВКонтакте @menshikov_stepan)

Степан Меньщиков (Фото: ВКонтакте @menshikov_stepan)

Шоумен Степан Меньщиков вновь появился на телеэкранах, но уже не в культовом «Доме-2», а в реалити-шоу «Выживалити». Правда, задержался он там недолго: зрители не спешили проявлять интерес, а новые участники явно не были впечатлены его звездным прошлым. Увы, харизма начала 2000-х работает не на всех. Подробнее в материале «Радио 1».

От Водонаевой до Бони: любовные драмы на экране


В «Доме-2» Меньщиков был настоящим мотором происходящего: весёлый, остроумный, с непредсказуемым поведением. На проекте он закрутил роман с Аленой Водонаевой — отношения длились около полутора лет, но быстро сошли на нет. Затем была короткая, но бурная история с Викторией Боней. Со стороны казалось, что чувства кипят, но позже Боня заявила, что весь роман был якобы постановкой. Степан же с улыбкой уклонился от комментариев, оставив всё на усмотрение публики.

Семейные истории: дети, измены и ДНК-тесты


После ухода из шоу Меньщиков попытался построить семью. В 2011 году он начал отношения с Евгенией Шамаевой, у них родилось двое детей. Но в 2017 году грянул скандал: ДНК-тест подтвердил, что старший ребёнок — не его. Позже Евгения закрутила роман с другом Меньщикова, но и он не оказался отцом. История завершилась разводом.

Вторую попытку создать семейную жизнь Степан предпринял в 2019 году — на отдыхе в Таиланде он познакомился с риелтором Ангелиной Монах. Всё развивалось стремительно: через месяц она забеременела, в 2020-м пара поженилась, а вскоре родилась дочь Степания. Однако доверие оказалось подорвано — после подозрений в измене Меньщиков настоял на ДНК-тесте, который подтвердил отцовство. Но это не спасло брак: в 2024 году Ангелина объявила о разводе.

К слову, сам Степан позже стал утверждать, что никакого развода не было, обвиняя СМИ в искажении фактов. Однако журналисты лишь зафиксировали его собственные слова.

Степан Меньщиков (Фото: кадр из шоу «Выживалити»)

Попытка стать риелтором и возвращение в Москву


Живя в Таиланде, Степан пытался подхватить дело жены и заняться недвижимостью, но за год так и не сумел продать ни одного объекта. В итоге он вернулся в Россию, где продолжил заниматься привычным делом — вести мероприятия, свадьбы и корпоративы.

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Новая внешность и попытка перезапуска


Несмотря на все жизненные перипетии, Меньщиков держит себя в форме, занимается спортом, готовит и активно ведёт соцсети. В 2018 году он сделал пересадку волос в Турции, чем остался доволен. Учит английский, шутит над собой и старается оставаться на виду.

«Выживалити»: возвращение не состоялось


В 2025 году Меньщиков попытался вернуться в большую игру, приняв участие в реалити-шоу «Выживалити» на канале «Пятница!». Но формат оказался не его. Молодая аудитория восприняла его с холодком, не узнала, не оценила. Для многих он — просто человек из прошлого. Уже к пятому выпуску Степан покинул проект.

Степан Меньщиков (Фото: кадр из шоу «Выживалити»)

Что дальше?


Сегодня Меньщикову 47 лет. Он по-прежнему артистичен и харизматичен, но для успеха этого уже недостаточно. Новое время требует другой энергии — искренности, актуальности и прозрачности.

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Он добавил, что всегда обсуждает с детьми волнующие темы и старается находить с ними общий язык.

«Моя цель — развивать их личностные качества и помогать им становиться лучше», — добавил он.
У артиста есть дочь Ева, а еще он воспитывает детей Калмыковой Соню и Даню. Мужчина считает, что он не строгий, но справедливый отец.

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Актриса опубликовала в своем блоге снимок с дочкой, на котором обе позировали в зеркале. На новом фото у Ульяны не был заметен округлившийся живот, поэтому, вполне вероятно, что она все-таки не в положении.

Напомним, слухи о беременности дочери Литвиновой появились в январе текущего года. Ульяну заметили на публике в платье, под которым многие поклонники разглядели округлившиеся формы.

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#актриса
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Психоаналитик Смолярчук: жена Галустяна поплатилась своим ресурсом
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Виктория Штефанец (Галустян) и Михаил Галустян (Фото: Инстаграм* @victoriagalustyan)

Развод Михаила Галустяна и Виктории Штефанец после 17 лет брака вызвал множество споров в обществе. Кто-то утверждает, что причиной является скука, а кто-то уверен, что источник проблем — измены звездного комика.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что нет таких мужчин, которые бы сделали большую карьеру без силовой женщины за спиной.

«Виктория помогала Галустяну с тылом, она создала его самого. Не существует таких мужчин, которые бы сделали карьеру без силовой жены. Михаил — талантливый комик, его на пути всегда поддерживала, ела с ним пуд соли прекрасная, интеллигентная и стойкая жена», — сказала она.

По словам психоаналитика, Виктория Штефанец прошла путь становления с Галустяном, не взирая на споры, скандалы, конфликты и усталость.

«И когда пара, казалось бы, пришла к тем самым триумфальным достижениям, когда можно расслабиться, они поняли, что им очень тяжело нести бремя этой памяти, где было не только радостное, они не хотят про это вспоминать. Они прошли маршрут, и поскольку Виктория была для Михаила серьезным тылом, он, восходя на свой олимп, не устал. Если бы он устал, то свой семейный путь они прошли бы до конца дней, но Виктория, давая колоссальную поддержку, отдала свое все ресурсное состояние», — объяснила специалист.

Она добавила, что у Михаила Галустяна случилась «настоящая мужская звездная истерия», связанная с сексуальной циничностью и неблагодарностью.

«Виктория из грязи в князи его вытащила, помогла ему не вымотаться, чтобы он не выгорел профессионально, и за это заплатила разводом», — заключила Смолярчук.

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*Запрещен в РФ
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