Жена нагуляла ребенка от другого, попытка стать риелтором провалилась: как сейчас живет звезда шоу «Дом-2» Степан Меньшиков

Шоумен Степан Меньщиков вновь появился на телеэкранах, но уже не в культовом «Доме-2», а в реалити-шоу «Выживалити». Правда, задержался он там недолго: зрители не спешили проявлять интерес, а новые участники явно не были впечатлены его звездным прошлым. Увы, харизма начала 2000-х работает не на всех. Подробнее в материале «Радио 1».