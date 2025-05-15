Жена нагуляла ребенка от другого, попытка стать риелтором провалилась: как сейчас живет звезда шоу «Дом-2» Степан Меньшиков

Степан Меньщиков (Фото: ВКонтакте @menshikov_stepan)
Шоумен Степан Меньщиков вновь появился на телеэкранах, но уже не в культовом «Доме-2», а в реалити-шоу «Выживалити». Правда, задержался он там недолго: зрители не спешили проявлять интерес, а новые участники явно не были впечатлены его звездным прошлым. Увы, харизма начала 2000-х работает не на всех. Подробнее в материале «Радио 1».
От Водонаевой до Бони: любовные драмы на экране
В «Доме-2» Меньщиков был настоящим мотором происходящего: весёлый, остроумный, с непредсказуемым поведением. На проекте он закрутил роман с Аленой Водонаевой — отношения длились около полутора лет, но быстро сошли на нет. Затем была короткая, но бурная история с Викторией Боней. Со стороны казалось, что чувства кипят, но позже Боня заявила, что весь роман был якобы постановкой. Степан же с улыбкой уклонился от комментариев, оставив всё на усмотрение публики.
Семейные истории: дети, измены и ДНК-тесты
После ухода из шоу Меньщиков попытался построить семью. В 2011 году он начал отношения с Евгенией Шамаевой, у них родилось двое детей. Но в 2017 году грянул скандал: ДНК-тест подтвердил, что старший ребёнок — не его. Позже Евгения закрутила роман с другом Меньщикова, но и он не оказался отцом. История завершилась разводом.
Вторую попытку создать семейную жизнь Степан предпринял в 2019 году — на отдыхе в Таиланде он познакомился с риелтором Ангелиной Монах. Всё развивалось стремительно: через месяц она забеременела, в 2020-м пара поженилась, а вскоре родилась дочь Степания. Однако доверие оказалось подорвано — после подозрений в измене Меньщиков настоял на ДНК-тесте, который подтвердил отцовство. Но это не спасло брак: в 2024 году Ангелина объявила о разводе.
К слову, сам Степан позже стал утверждать, что никакого развода не было, обвиняя СМИ в искажении фактов. Однако журналисты лишь зафиксировали его собственные слова.
Степан Меньщиков (Фото: кадр из шоу «Выживалити»)
Попытка стать риелтором и возвращение в Москву
Живя в Таиланде, Степан пытался подхватить дело жены и заняться недвижимостью, но за год так и не сумел продать ни одного объекта. В итоге он вернулся в Россию, где продолжил заниматься привычным делом — вести мероприятия, свадьбы и корпоративы.
Ксения Бородина примерила свадебное платье и встретилась со звездой турецких сериалов в Стамбуле
Новая внешность и попытка перезапуска
Несмотря на все жизненные перипетии, Меньщиков держит себя в форме, занимается спортом, готовит и активно ведёт соцсети. В 2018 году он сделал пересадку волос в Турции, чем остался доволен. Учит английский, шутит над собой и старается оставаться на виду.
«Выживалити»: возвращение не состоялось
В 2025 году Меньщиков попытался вернуться в большую игру, приняв участие в реалити-шоу «Выживалити» на канале «Пятница!». Но формат оказался не его. Молодая аудитория восприняла его с холодком, не узнала, не оценила. Для многих он — просто человек из прошлого. Уже к пятому выпуску Степан покинул проект.
Степан Меньщиков (Фото: кадр из шоу «Выживалити»)
Что дальше?
Сегодня Меньщикову 47 лет. Он по-прежнему артистичен и харизматичен, но для успеха этого уже недостаточно. Новое время требует другой энергии — искренности, актуальности и прозрачности.
Читайте также:
Дарья Мороз вышла в свет с обновленным имиджем
«Внучка хотела от меня избавиться»: молодой любовник Светланы Светличной или нерадивый сын? Кто получил в наследство ее миллионы
«Он человек с сильным характером»: Валя Карнавал рассказала о своих впечатлениях от съёмок с Александром Серовым
Дарья Филинова