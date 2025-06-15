Дмитрий Маликов рассказал, как коллеги относятся к его рекламным контрактам
Дмитрий Маликов рассказал, что некоторые артисты негативно относятся к его съемкам в рекламе. Об этом он сообщил в интервью Лауре Джугелии.
По словам исполнителя, коллеги считают его съемки в рекламе «кринжем».
«Коллеги критикуют немножко с завистью, а народ критикует: "Достал со своими рекламами!". Это же тоже круто, это жизнь, надо научиться получать удовольствие от всего», — подчеркнул Маликов.
Дмитрий поделился, что его также приглашают в рекламу, где он должен с кем-то подраться.
«Я, конечно, кринжовый человек, но не до такой степени», — заключил артист.