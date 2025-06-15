Дмитрий Маликов рассказал, как коллеги относятся к его рекламным контрактам

15 июня 2025, 18:32

Дмитрий Маликов (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Дмитрий Маликов рассказал, что некоторые артисты негативно относятся к его съемкам в рекламе. Об этом он сообщил в интервью Лауре Джугелии.





По словам исполнителя, коллеги считают его съемки в рекламе «кринжем».





«Коллеги критикуют немножко с завистью, а народ критикует: "Достал со своими рекламами!". Это же тоже круто, это жизнь, надо научиться получать удовольствие от всего», — подчеркнул Маликов.

«Я, конечно, кринжовый человек, но не до такой степени», — заключил артист.