«Недотягивает до стандартов»: Агата Муцениеце высмеяла Александра Петрова после успеха Юры Борисова в Голливуде

Александр Петров (фото: соцсети)
Юра Борисов сейчас является одной из самых обсуждаемых персон в сфере кинематографа после номинации на премию Оскар. Актриса Агата Муцениеце не упустила шанс прокомментировать успех коллеги и пошутить над Александром Петровым.
В сети активно не без иронии обсуждают, что рецептом покорения Голливуда является лысина, на которую якобы купились зарубежные критики в области кино. Конечно, речь идёт о Борисове и актёре Юрии Колокольникове, который тоже играет в американских картинах.
Именно так написала и Муцениеце, предложив свою формулу успеха российских актёров за рубежом.
Подписчики в комментариях призвали Петрова побриться налысо, чтобы повторить успех коллег, поскольку пока он «недотягивает до стандартов».
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Именно так написала и Муцениеце, предложив свою формулу успеха российских актёров за рубежом.
«Шевелюра + любое имя, кроме Юры, = 5% на получение роли в Голливуде», – отметила актриса, продемонстрировав своё чувство юмора.К этому посту, помимо фотографий Борисова и Колокольникова, она приложила Александра Петрова, который давно мечтает о премии Оскар.
Подписчики в комментариях призвали Петрова побриться налысо, чтобы повторить успех коллег, поскольку пока он «недотягивает до стандартов».
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Анастасия Чинкова