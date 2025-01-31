Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Турецкая актриса Ханде Эрчел хочет познакомиться с Юрой Борисовым

Турецкая актриса Ханде Эрчел хочет познакомиться с Юрой Борисовым

Ханде Эрчел (Фото: соцсеть)

Ханде Эрчел (Фото: соцсеть)

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» турецкая актриса Ханде Эрчел заявила, что хотела бы познакомиться с творчеством российского актера Юры Борисова. Об этом она сообщила в беседе с журналистами.
По ее словам, за последнее время она много слышала про Борисова. Отмечается, что российский актер по-настоящему заинтересовал Эрчел.

«Есть популярный российский актер Юрий Борисов. Я хотела бы познакомиться с его творчеством», — сказала турецкая актриса.



Напомним, в четверг, 30 января, звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел впервые прилетела в РФ. Актриса посетит гала-вечер, который посвящен премьере нового фильма «Оставь эту ветру». В кинокартине она сыграла вместе с Барышем Ардучем.

Читайте также:

В Москву прилетела звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел

«Пришлось поздороваться»: что сказал Борисов об Анджелине Джоли

«Очень русский»: Актер Андрей Финягин раскрыл секрет популярности Юры Борисова
#актёр
#актриса
#рф
#турция
#сериал
#фильм
Заставил открыть рот: Стас Костюшкин сделал откровенное признание о насилии в детстве. Кто еще из звезд стал жертвой педофилов?
31 января 2025, 11:14

Стас Костюшкин (Фото: соцсети)

Некоторые звезды российского шоу-бизнеса решились поделиться травмирующими воспоминаниями о насилии, которое они пережили в детстве.
Среди жертв педофилов оказались Лена Катина, Стас Костюшкин и Манижа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Заставил её удовлетворять его рукой

Солистка группы «Тату» Лена Катина впервые рассказала о своем опыте несколько лет назад.

В 11-летнем возрасте она стала жертвой педофила, который выследил её в подъезде родного дома в Москве.

«Я заходила в подъезд и вызвала лифт. Вдруг в этот лифт влетает мужчина и говорит: "Будешь орать — будет плохо", — вспоминала певица.

Преступник вывел её на лестничную площадку и заставил снять штаны, пытаясь принудить к оральному сексу. Несмотря на уговоры девочки, он заставил её удовлетворять его рукой. Катя рассказала о произошедшем матери, они обратились в милицию, но преступника так и не нашли.

Лена Катина (Фото: соцсети)

Он достал член, засунул каждому в рот

Певец Стас Костюшкин в 2020 году поделился воспоминаниями о насилии, которому он подвергся в восемь лет.

Это случилось, когда он с друзьями играл на территории заброшенного завода в Петербурге. Мужчина заставил мальчиков лечь в ряд и совершил над ними насилие, после чего ребята договорились никому об этом не рассказывать.

«Он положил нас всех: "Каждый открыл рот!" Он достал член, засунул каждому в рот. Я еще говорил: "Зачем вы это делаете?" А я не понимаю вообще, что это, зачем это происходит», — поделился воспоминаниями Костюшкин.

Трогали за тело и гениталии

Исполнительница Манижа, представлявшая Россию на Евровидении-2021, рассказала в интервью, что в 15 лет столкнулась с насилием в метро. В час пик её несколько раз трогали за тело и гениталии.

Манижа (Фото: соцсети)

В первый раз она испытала сильный страх и не смогла ничего сделать. Подобная ситуация повторилась ещё дважды, но в третий раз Манижа нашла в себе силы оттолкнуть незнакомца.

Читайте также:

Бородину засняли на мероприятии с известным актером — Сердюкова оставила дома

«Потеряла все: мужа, своих учеников, друзей» — жена экс-фигуриста Кирсанова Наталья рассказала об утрате мужа в авиакатастрофе в США

В 78 года скончалась известная британская певица Марианна Фэйтфулл, исполнительница хита «As Tears Go By»
#страх
#насилие
#лифт
#интервью
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Актриса Арнтгольц воссоединилась в Москве с дочерью от звезды «Солдат»
Актриса Татьяна Арнтгольц воссоединилась с 15-летней дочкой после разлуки
31 января 2025, 10:05

Татьяна Арнтгольц с дочерью Марией (Фото: соцсети)

Актриса Татьяна Арнтгольц воссоединилась в Москве с 15-летней дочерью от звезды сериала «Солдаты» Ивана Жидкова. Она опубликовала фото с Марией в социальных сетях.
«Дети дома», — подписала снимок актриса.

Уточняется, что Мария почти месяц провела с отцом на Бали.

Напомним, Арнтгольц и Жидков развелись, когда девочке было четыре года. По словам бывших супругов, после расставания у них сохранились хорошие отношения. В 2020 году Татьяна вышла замуж за звезду сериала «Кухня» Марка Богатырева. В 2021 году у них родился сын Данила.

Читайте также:

«Надеюсь, твои дети отомстят»: Садальский резко высказался о Голубкиной, которая озвучила диагнозы мамы

Мало концертов, много проблем: Игорь Николаев избавился от роскошной квартиры в башне Трампа

Мария Погребняк воссоединилась с бывшим мужем ради 18-летнего сына
#дети
#квартиры
#актриса
#отношения
#дома
#сын
#брак
#семья
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Надеюсь, твои дети отомстят»: Садальский резко высказался о Голубкиной, которая озвучила диагнозы мамы
Садальский резко высказался о Голубкиной, которая озвучила диагнозы мамы
31 января 2025, 09:45

Мария Голубкина (Фото: соцсети)

Актриса Мария Голубкина в шоу «Звезды сошлись» призналась, что у ее матери Ларисы Голубкиной диагностировано два онкологических заболевания и болезнь Паркинсона. По этому поводу резко высказался коллега Марии по актерскому цеху Стас Садальский.
73-летний артист считает, что актрисе стоило бы промолчать и не говорить на всю страну о недугах легенды советского кино Ларисы Голубкиной.

«Вот он, стакан воды на старости лет… Какая же ты гадкая, Маша! Надеюсь, твои дети, живущие в Германии, отомстят тебе за бабушку!» — прокомментировал ситуацию Садальский в своем блоге.

Стоит отметить, что недавно в СМИ появилась информация о том, что состояние 84-летней артистки резко ухудшилось.

Читайте также:

Мало концертов, много проблем: Игорь Николаев избавился от роскошной квартиры в башне Трампа

Мария Погребняк воссоединилась с бывшим мужем ради 18-летнего сына

«Радостное событие!»: Внучка режиссера Никиты Михалкова пошла с семьей в церковь крестить сына
#дети
#кино
#сми
#информация
#артист
#болезни
#мама
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Скривила лицо: Решетова открещивается от слухов о копировании Алсу
Анастасия Решетова открещивается от слухов о копировании соперницы
31 января 2025, 09:43

Фото: iStock/Caiaimage/Chris Ryan

В Москве состоялась долгожданная премьера фильма «Оставь это ветру», в котором участвуют актеры Ханде Эрчел и Барыш Ардуч. Мероприятие собрало множество звезд российского шоу-бизнеса, которые не упустили возможность поддержать киноленту на красной дорожке. Об этом пишет «‎StarHit».
Среди гостей была замечена экс-невеста Тимати Анастасия Решетова, которая привлекла внимание своим стильным образом: она появилась в приталенном жакете и джинсах, широко улыбаясь фотографам. Однако радостная атмосфера быстро сменилась на напряженную, когда журналисты начали задавать вопросы о певице Алсу, с которой Решетову сравнивают уже более года.

На вопрос о том, почему она копирует исполнительницу хита «Зимний сон», Анастасия не стала углубляться в обсуждение и лишь скривила лицо, избегая колких комментариев. Напомним, что слухи о романе Решетовой с супругом Алсу, Яном Абрамовым, стали причиной громкого развода пары. Алсу, которая была инициатором расторжения брака, оставила комментарий, отметив, что ее бывшая соперница «врет» о своих отношениях с женатыми мужчинами.

Ситуация вокруг развода остается напряженной: судебный процесс затянулся из-за значительных материальных активов, находящихся на кону.

Читайте также:

Бородину засняли на мероприятии с известным актером — Сердюкова оставила дома

Лера Кудрявцева примерила дерзкий образ в стиле «Диско» и задумалась о переменах

«Радостное событие!»: Внучка режиссера Никиты Михалкова пошла с семьей в церковь крестить сына
#церковь
#сон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мало концертов, много проблем: Игорь Николаев избавился от роскошной квартиры в башне Трампа
Игорь Николаев избавился от роскошной квартиры в башне Трампа
31 января 2025, 09:25

Фото: iStock/Rawpixel

Певец и композитор Игорь Николаев в свое время стал первым представителем отечественного шоу-бизнеса, который обзавелся недвижимостью в Майами. Музыкант был обладателем сразу нескольких квартир в высотках на первой линии от океана.
За последние несколько лет за две американские квартиры артисту приходилось отдавать 3,1 млн рублей налогами, что является внушительной суммой для Николаева. Из-за проблем с сердцем музыкант стал меньше выступать, из-за чего его финансовое положение ухудшилось.

Накануне стало известно, что Николаев распродал американскую недвижимость и даже успел получить ключи от новой квартиры в Дубае.

Читайте также:

Мария Погребняк воссоединилась с бывшим мужем ради 18-летнего сына

«Я не классная певица, не рэпер и не оперная дива» — Беляев шутливо сравнил себя с другими жюри «Голоса» в новом сезоне

Игорь Николаев купил новое жилье за рубежом
#жильё
#квартиры
#недвижимость
#ключи
#музыкант
#николаев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бородину засняли на мероприятии с известным актером — Сердюкова оставила дома
31 января 2025, 09:17

Ксения Бородина (Фото; соцсети)

Телеведущая Ксения Бородина посетила премьеру нового турецкого фильма «Оставь это ветру», где познакомилась с исполнителями главных ролей — Ханде Эрчел и Барышем Ардучем. Об этом пишет «‎7Дней.ru»
Звезда «Дома-2» сделала совместные фотографии с актерами, отметив, что Барыш в жизни выглядит так же привлекательно, как и на экране.

Ксения, известная своей любовью к турецким сериалам, не раз летала в Стамбул для встреч с артистами и посещения съемочных локаций. На этот раз Эрчел и Ардуч впервые посетили Москву и были впечатлены теплым приемом, который им оказали в столице.

В беседе с журналистами Бородина рассказала, что, несмотря на появление в ее жизни Сердюкова, она продолжает увлеченно смотреть турецкие сериалы. Однако Николай предпочитает заниматься своими делами, когда Ксения погружается в мир драматических историй.

Кроме того, телеведущая поделилась подробностями подготовки к своей свадьбе. Она планирует сделать торжество камерным, однако количество гостей, по ее словам, все равно будет значительным. Ксения также задумала ввести строгий дресс-код для приглашенных, чтобы все выглядели красиво и элегантно.

Читайте также:

Лера Кудрявцева примерила дерзкий образ в стиле «Диско» и задумалась о переменах

Интимные видео, измены и девственность: шокирующие подробности разрыва скандальной пары «‎Битвы экстрасенсов» Шепса и Керро

Юлия Ефременкова рассказала о травмоопасном инциденте в душе
#видео
#дома
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мария Погребняк воссоединилась с бывшим мужем ради 18-летнего сына
Мария Погребняк воссоединилась с бывшим мужем на 18-летии сына
31 января 2025, 09:01

Павел и Мария Погребняк (Фото: кадр из видео в соцсетях)

Полтора года назад Мария и Павел Погребняк объявили о разводе после 17 лет брака. Накануне бывшие супруги воссоединились на празднике старшего сына Артема — молодому человеку исполнилось 18 лет.
Звезды записали ролик с сыном, который Мария опубликовала в своем блоге.

«Родители, очнитесь, мне вообще-то 18 уже», — сказал Артем в конце видео.

Судя по кадрам, у Марии и Павла получилось сохранить хорошие отношения. Стоит отметить, что вскоре после развода Мария вышла замуж и объявила о беременности.

Читайте также:

Брухунова озаботилась поисками нового мужа вместо Петросяна

От стюардессы до звезды шоу-бизнеса: как Zivert стала певицей, почему уходила со сцены и скрывала возлюбленных

Потеряла сына, обрела счастье с гинекологом и построила успешную карьеру: как живет актриса Наталия Антонова
#видео
#родители
#звёзды
#отношения
#футбол
#день рождения
#соцсети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лера Кудрявцева примерила дерзкий образ в стиле «Диско» и задумалась о переменах
31 января 2025, 08:47

Лера Кудрявцева (Фото: соцсети)

Телеведущая Лера Кудрявцева порадовала своих поклонников новым смелым образом на съемках шоу «Суперстар!» на НТВ. Вдохновленная приближающейся весной, она решила поэкспериментировать с прической и стилем, что вызвало бурю обсуждений среди ее фанатов. Об этом пишет «‎7Дней.ru»
После съемок Лера обратилась к своим подписчикам в личном блоге с вопросом о том, какие изменения они хотели бы увидеть в ее внешности.

«Эксперимент с прической. Что-то хочется поменять, не знаю что! Как думаете? Нарастить длинные? Подстричься покороче?» — написала она, подогревая интерес к своему образу.

Новый стиль с кудрями произвел настоящий фурор в социальных сетях, и многие отметили, что ведущая выглядит значительно моложе своих лет. В этом году Кудрявцева отметит 54-летие и, несмотря на то что она является бабушкой (у нее есть внук Лев), многие фанаты удивляются, как она сохраняет молодость и свежесть.

«Ни за что не скажешь, что ей 53!» — пишут восторженные поклонники.

Образ Леры также получил высокую оценку от ее коллеги Ларисы Гузеевой, которая назвала ее «куколкой».

Читайте также:

Интимные видео, измены и девственность: шокирующие подробности разрыва скандальной пары «‎Битвы экстрасенсов» Шепса и Керро

Катя Кабак о разводе: «Тимур Родригез не был причиной разрыва»

Юлия Ефременкова рассказала о травмоопасном инциденте в душе
#изменения
#эксперимент
#стиль
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Никакой чести у этих людей нет!»: Пластическая операция изуродовала лицо и жизнь участницы конкурсов красоты Юлии Тарасевич. Как сейчас живет жертва хирурга?
Жертва неудачной пластики Юлия Тарасевич не позволила операции испортить ей жизнь
31 января 2025, 07:34

Юлия Тарасевич (Фото: соцсети)

Юлия Тарасевич, участница конкурсов красоты из Сочи, пережила настоящий кошмар в 2020 году. В погоне за идеальной внешностью она решилась на пластическую операцию, но столкнулась с серьезными осложнениями, которые изменили её жизнь навсегда. И все же, несмотря на трудности, Юлия нашла в себе силы двигаться дальше.
Юлия всегда была миловидной, красивой девушкой. То, что сотворил с ней хирург, заслуживает серьезного наказания — однако суд в Сочи, признавший факт существования хирургической ошибки, решил не наказывать врача Андрея Комарова.

Юлия Тарасевич до пластической операции (Фото: соцсети)

«В связи с истечением сроков давности, Комаров освобожден от назначенного наказания», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
В 2020 году Юлия обратилась в клинику в Краснодаре, чтобы подтянуть овал лица. Но что-то пошло не так: после операции начались некроз тканей, сильная деформация лица и проблемы с мимикой.

«Я надеюсь, что хирургам, которые изуродовали меня, вернется сполна их деяние! Хотя, надеюсь, придет время и я смогу их простить за халатность, цинизм, равнодушие! (...) Меня спасает от испуганных взглядов людей только маска. Сегодня я сделала первую сложную операцию по реконструкции. Надеюсь скоро, у меня получится снова улыбнуться», — делилась Тарасевич в соцсетях в 2021 году.
Юлия Тарасевич через год после операции (Фото: соцсети)

Прошло уже несколько лет с момента трагедии и начала реабилитации. Благодаря усилиям других хирургов Юлии удалось частично восстановить лицо. Однако старой красоты не вернуть.

«По моему делу мне присудили 5 миллионов в качестве морального вреда, но я уверена, что клиника будет вести себя так же, как себя раньше. Никакой ответственности, совести, чести у этих людей нет», — признавалась она с болью.

Юлия Тарасевич с дочкой (Фото: соцсети)

Несмотря на это, Юлия старается жить дальше. Она вновь участвует в фотосессиях, хотя теперь ей приходится привыкать к новому образу.

Тарасевич избегает улыбаться, ищет новые ракурсы, которые позволяют передать положительный настрой, не привлекая лишнего внимания ко рту. И вообще, появился достойный повод для радости: недавно дочка Юлии вышла замуж.

Читайте также:

«Радостное событие!»: Внучка режиссера Никиты Михалкова пошла с семьей в церковь крестить сына

«Я не классная певица, не рэпер и не оперная дива» — Беляев шутливо сравнил себя с другими жюри «Голоса» в новом сезоне

«Потеряла все: мужа, своих учеников, друзей» — жена экс-фигуриста Кирсанова Наталья рассказала об утрате мужа в авиакатастрофе в США
#суд
#жизнь
#сочи
#клиника
#хирург
#египет
#операции
#маска
Следите за нашими новостями
в удобном формате