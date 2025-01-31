Турецкая актриса Ханде Эрчел хочет познакомиться с Юрой Борисовым

Ханде Эрчел (Фото: соцсеть)
Звезда сериала «Постучись в мою дверь» турецкая актриса Ханде Эрчел заявила, что хотела бы познакомиться с творчеством российского актера Юры Борисова. Об этом она сообщила в беседе с журналистами.
По ее словам, за последнее время она много слышала про Борисова. Отмечается, что российский актер по-настоящему заинтересовал Эрчел.
Напомним, в четверг, 30 января, звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел впервые прилетела в РФ. Актриса посетит гала-вечер, который посвящен премьере нового фильма «Оставь эту ветру». В кинокартине она сыграла вместе с Барышем Ардучем.
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«Есть популярный российский актер Юрий Борисов. Я хотела бы познакомиться с его творчеством», — сказала турецкая актриса.
Напомним, в четверг, 30 января, звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел впервые прилетела в РФ. Актриса посетит гала-вечер, который посвящен премьере нового фильма «Оставь эту ветру». В кинокартине она сыграла вместе с Барышем Ардучем.
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Екатерина Коршунова