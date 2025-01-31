«Полнейшее недоумение»: актриса Ольга Кузьмина возмутилась номинацией на «Оскар» Юры Борисова

Ольга Кузьмина (Фото: соцсети)
Актриса Ольга Кузьмина, известная по сериалу «Кухня», раскритиковала фильм «Анора» и заявила, что в роли Юры Борисова нет ничего выдающегося для номинации на «Оскар».
«Они хотят сказать, что лучше «Аноры» за этот год не было фильмов? Безусловно, этот фильм хороший: все сделано по уму, драматургически верно вымерено, сюжет понятен. Такая отсылка к классической "Красотке". Но достоин ли этот сценарий номинации на "Оскар"?.. Плохого в нем ничего нет, но ведь и уникального тоже», — написала Кузьмина в своем Telegram-канале.
При этом она отметила, что артисты сыграли свои роли замечательно, а игра Юры Борисова, как, впрочем, и всегда, оказалась талантливой. Однакоона возмутилась, почему именно эта маленькая роль, раскрытая не до конца, получила номинацию.
При этом подписчики актрисы поддержали ее и писали, что «Оскар» нужно дать ей за хорошее исполнение роли в сериале «Кухня».
Кузьмина поблагодарила подписчиков за активный отклик на ее мнение о фильме «Анора» и порадовалась тому, что она не одна осталась в «полнейшем недоумении» от этого фильма и его номинации.
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