Недовольна пенсией, удочерила мигрантку и попала в базу «Миротворец»: как живет Народная актриса Ольга Волкова

Ольга Волкова (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)
Сегодня Ольге Волковой 86 лет. Она по-прежнему снимается в кино, играет на сцене театра. На ее счету более 230 ролей. Про личную жизнь и гражданскую позицию в материале «Радио 1».
Ненависть от соотечественников
Ольга Волкова не утаивает патриотизма и любви к своей стране. Но в 2021 году женщина столкнулась с недовольством в сети после публичной критики русского народа. Несколько лет назад она сказала, что ее соотечественники стали ленивыми, равнодушными и живут так, будто бы их ничего не касается. Ольга всегда говорит, что нужно поддерживать свою страну. Она считает, что задача артистов — поднимать настроение и помогать эмоционально людям в трудное время.
«Мы должны, как психиатры, как врачи, помогать людям поднять настроение, чтобы выдержать в это ужасное трудное время», — делится актриса.
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Сайт «Миротворец»
В 2017-м году актриса гастролировала в Крым. После этой поездки она узнала, что ее фамилия попала на сайт «Миротворец». Эта новость была для нее печальной, потому что в соседнем государстве ей дали главную роль, но на съемки она не попала. Ольга не скрывала, что на Украине у нее осталось много друзей и коллег, с которыми теперь утрачена связь и общий язык. Но она не теряет надежды на лучшие времена и продолжает играть.
Маленькая пенсия
В 2021 году актриса рассказала о размере своей пенсии. Она получает 50 тысяч рублей каждый месяц. Ольгу возмутил факт, что пенсию повысили только тем Народным артистам, которые прописаны в Москве. Женщина призналась, что этого не хватает для комфортной жизни, потому что одни лекарства и квартира стоят недёшево.
«У меня получается 50 тысяч рублей. Это очень много (по сравнению со средним размером пенсии по стране). Тридцать плюс двадцать. Жить можно? Не очень. Квартплата, лекарства и еще помогаю, кому могу помочь», — рассказала Ольга.
Ольга Волкова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Дети и внуки
У актрисы двое взрослых детей, шесть внуков и двое правнуков. Несколько лет назад она удочерила мигрантку из Киргизии Айжамал. У нее были трудности в жизни. За этот поступок Ольгу Волкову осудили все, но она не отступила. Волкова потеряла мужа десять лет назад. Главный художник Большого театра кукол в Санкт-Петербурге Владимир Ховралев не пережил третий инфаркт. В счастливом браке они прожили более 30 лет.
Сегодня
Ольга Волкова продолжает играть в кино: она снялась в продолжении популярного сериала «Папины дочки», приняла участие в картине «Кто вызвал аниматора?». Еще женщина выходит на сцену играть такие спектакли как: «Семейный ужин в половине второго», «Ученая семейка и 3D-принтер», «Слухи», «За двумя зайцами», «Бабий бунт в нашем колхозе». Мечтает попробовать себя в роли наставника в актерском мастерстве.
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