Тарас Романов отреагировал на слухи о расставании с Еленой Перминовой

05 июня 2026, 00:39

Модель Тарас Романов опроверг расставание с Еленой Перминовой

Тараса Романов (Фото: Instagram* / @tarasvromanov)

Модели Тарас Романов и Елена Перминова по-прежнему состоят в романтических отношениях, а все разговоры о разрыве, вероятнее всего, возникли из‑за недопонимания. Об этом в беседе с Super рассказал спутник знаменитости.





Накануне Перминова опубликовала в личном блоге запись, вызвавшую широкий резонанс. Она назвала себя свободной девушкой и отметила, что такое состояние у нее впервые. Заявление звезды породило множество слухов, которые развеял Романов.



«Нет, все в порядке, мы все еще вместе. Мы разговариваем даже сейчас», — подчеркнул он.