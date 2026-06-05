Тарас Романов отреагировал на слухи о расставании с Еленой Перминовой
Модель Тарас Романов опроверг расставание с Еленой Перминовой
Модели Тарас Романов и Елена Перминова по-прежнему состоят в романтических отношениях, а все разговоры о разрыве, вероятнее всего, возникли из‑за недопонимания. Об этом в беседе с Super рассказал спутник знаменитости.
Накануне Перминова опубликовала в личном блоге запись, вызвавшую широкий резонанс. Она назвала себя свободной девушкой и отметила, что такое состояние у нее впервые. Заявление звезды породило множество слухов, которые развеял Романов.
«Нет, все в порядке, мы все еще вместе. Мы разговариваем даже сейчас», — подчеркнул он.
В подтверждение своих слов Романов показал совместные фотографии, в том числе снимок, сделанный на мероприятии в Каннах 17 мая. Тарас также пояснил, что слова Перминовой о статусе «свободной девушки» не подразумевали разрыва отношений.