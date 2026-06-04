«Я и водопад»: Юлия Проскурякова похвасталась фигурой в горной реке — фото
Актриса Юлия Проскурякова снялась в шортах в горной реке
Супруга музыканта Игоря Николаева 43-летняя Юлия Проскурякова поделилась в Instagram* новым снимком. Актриса и певица позировала на фоне горной реки, стоя прямо в воде.
Юлия познакомилась с будущим мужем в 2006 году после его концерта — несмотря на разницу в возрасте 23 года, это не помешало развитию отношений. Пара сыграла свадьбу в 2010 году.
«Я и водопад», — подписала кадр знаменитость.
Для композитора Проскурякова стала третьей супругой: от брака с Еленой Николаевой у него есть дочь Юлия, а союз с Натальей Королевой продлился девять лет. Кстати, недавно исполнительница тепло поздравила экс-супруга с 66-летием.