Звезду «Реальных пацанов» оштрафовали на миллионы рублей
Актера Армена Бежаняна, известного по сериалу «Реальные пацаны», оштрафовали за незаконное использование недр. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Артиста обязали выплатить штраф в размере 139,7 млн рублей. Причиной стало незаконное извлечение 301,4 тысячи кубометров песчано-гравийной смеси в Осе Пермского края, осуществленное его предприятием.
Компания Бежаняна должна перечислить эту сумму в бюджет города Осы. Уточняется, что актер не согласился с принятым решением.
Ранее сообщалось, что звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов женился. Артист, прославившийся ролью Вована, связал себя узами брака с блогером Александрой Калмыковой. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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