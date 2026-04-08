«Нос по ветру»: Певицу Бьянку призвали сменить наряды и манеры ради популярности

08 апреля 2026, 18:53

Продюсер Рудченко: Бьянке необходимо пересмотреть наряды и манеру поведения

Татьяна Липницкая (Фото: Instagram* @biankarnb)

Музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что певице Бьянке (настоящее имя — Татьяна Липницкая) необходимо прислушиваться к мнению аудитории для сохранения популярности. Так он отреагировал на призыв звезды к публике извиниться за обесценивание её танцев.





В беседе с NEWS.ru продюсер посоветовал исполнительнице пересмотреть наряды и манеру поведения.

«Я считаю Бьянку уже действительно укоренившейся в статусе королевы русского R&B. Это звание налагает определённое поведение. Она рэпер, конечно, но когда одевается вычурно и сексуально двигается, накладываются возрастные нюансы. И поэтому мне не совсем понятно её возмущение. Здесь нужно держать нос по ветру и просто прислушиваться к тому, что от неё ожидает публика», — высказался Рудченко.