Неизлечимо больной внук Аллы Пугачёвой совсем обессилел

Никита Пресняков (фото: Instagram* @npresnyakov)
Внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков рассказал о тяжёлой доли эмигранта. Неизлечимо больной певец измучен.
Отмечается, что сейчас Пресняков колесит с группой по клубам в США и всеми способами пытается заявить о себе и найти своих слушателей среди американцев. Пока что на больших площадках его группа не выступает.
Из-за постоянных гастролей Никита никак не может выспаться. Всю ночь он вместе с другом настраивал оборудование для выступления, после чего сразу же поехал в аэропорт, чтобы успеть на утренний рейс с пересадкой. Такой неудобный вариант был выбран в целях экономии, чтобы гастроли полностью окупались.
Подчеркнём, что трудности с поиском своего слушателя в Штатах связаны с тем, что все песни Никиты рассчитаны исключительно на русскоязычную публику. Певец исполняет не свои хиты, а делает каверы на популярные русские песни в оригинальной обработке.
Создают трудности и серьёзные проблемы со здоровьем. Преснякову нужно постоянно соблюдать специальную диету, однако делать это в поездках крайне сложно. Напомним, что несколько лет назад ему диагностировали опухоль. В желчном пузыре были обнаружены полипы. Вылечить заболевание нельзя, рассказывал музыкант.
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*запрещён в РФ
Из-за постоянных гастролей Никита никак не может выспаться. Всю ночь он вместе с другом настраивал оборудование для выступления, после чего сразу же поехал в аэропорт, чтобы успеть на утренний рейс с пересадкой. Такой неудобный вариант был выбран в целях экономии, чтобы гастроли полностью окупались.
Подчеркнём, что трудности с поиском своего слушателя в Штатах связаны с тем, что все песни Никиты рассчитаны исключительно на русскоязычную публику. Певец исполняет не свои хиты, а делает каверы на популярные русские песни в оригинальной обработке.
Создают трудности и серьёзные проблемы со здоровьем. Преснякову нужно постоянно соблюдать специальную диету, однако делать это в поездках крайне сложно. Напомним, что несколько лет назад ему диагностировали опухоль. В желчном пузыре были обнаружены полипы. Вылечить заболевание нельзя, рассказывал музыкант.
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Клипы для порноактрис: почему внук Пугачевой Никита Пресняков отвернулся от другой бабушки и как на самом деле он живет в США
*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова