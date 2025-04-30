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Неизлечимое заболевание, громкие скандалы и трагедия в семье: Андрею Губину 51 год, куда пропал автор хита «Девушки как звезды»

Андрей Губин (Фото: кадр из клипа «Девушки как звёзды»)

Андрей Губин (Фото: кадр из клипа «Девушки как звёзды»)

30 апреля Андрей Губин празднует день рождения. Но в последнее время он не часто появляется на публике. На это у него были свои причины. Подробнее расскажет «Радио 1».

Детство


Родился Андрей Губин 30 апреля 1974 года в Уфе. Но в 81-м его семья переехала в Москву.

Мать следила за домом, так как не могла работать без московской прописки, а отец устроился работать научным сотрудником и рисовал карикатуры.

Андрей часто менял школы, проблема все еще была в прописке. Мальчик увлекался шахматами, футболом, даже попал в юношескую сборную Москвы, но после перелома ноги отдалился от спорта.

Молодой человек так и не смог закончить учебу. В старших классах Губин написал письмо в журнал «Огонек», где высказался о перестройке и устаревшем образовании. После такого его выпустили только «со справкой».

Творчество


К творчеству пришел еще в 12 лет. Губин писал стихи, а в 15 он записал уже первый непрофессиональный альбом со своими песнями под гитару. В шоу-бизнес он прорывался всеми способами. Однажды он даже пел у проходной телеканала, где его заметили и пригласили исполнить одну из песен на детском тв. Там его отметили не как композитора, а как журналиста. Губин стал работать на Первой программе Центрального телевидения Гостелерадио СССР.

В 94-м певец знакомится с Леонидом Агутиным, который способствует записи первого профессионального альбома. Трек «Мальчик-бродяга» стал хитом, занимал первые места хит-парадов. Следующие альбомы были не такими громкими, но их тоже слушали. Андрей исполнял такие хиты, как «Девушки как звезды», «Зима-холода», «Ночь», «Лиза», «Танцы» и другие. Пел дуэтом с Ольгой Орловой, бывшей солисткой группы «Блестящие», написал Жанне Фриске хит «Лалала», выступал как продюсер Юлии Берреты. В 2004 году Андрей Губин стал заслуженным артистом России.

Проблемы в жизни


Но на пике своей популярности певец внезапно покидает сцену. В то время он потерял отца, который перенес сердечный приступ. Артист начал выпивать. Чуть позже, в 2012, умерла его мать. Андрей становится затворником, говорили, что он принимал наркотики, а после лежал в рехабе. Это привело к ухудшению левосторонней прозопалгии, из-за которой больной чувствует постоянные сильные боли по всему телу. Молодой человек лечился за границей, тратил огромные деньги, за все время он заплатил около 150 тысяч долларов. Но врачи не давали никаких прогнозов, говорили готовится к худшему.

«Я уже умираю-то спокойно. То есть мне не страшно. Я только хочу умереть побыстрее», — поделился певец.

Скандалы, паранойя, покушение


В начале нулевых Губин стал участником громких скандалов в шоу-бизнесе.

В 2004 Губин, как приглашенный гость, исполнил песню «Девушки как звезды» с одним из участников шоу. Композитор Игорь Николаев, вдохновившись песней, написал трек «Ниже ростом только Губин». Он стал хитом, что оскорбило Губина. Мужчина планировал судится с композитором и исполнителем песни Антоном Зацепиным. Дошло даже до идеи вызвать того на боксерский поединок. В итоге Зацепин просто принес публичные извинения.

А обострение болезни приводило к конфликтам с соседями.

«Каждый день происходит какая-то мерзость. Квартира у меня хорошая, но шумно. Соседи поют страшными голосам, а ты сиди и слушай это. Ненавижу!» — говорил мужчина.

Такая обстановка способствовала развитию паранойи. По словам Губина, когда он ехал в такси, и машина попала в аварию, на него было совершено покушение. Подтверждений этому не нашлось.

Андрей Губин (Фото: кадр из программы «Ты не поверишь»)

Что сейчас с Андреем Губиным?


Сейчас Губин продолжает писать песни.

«У меня есть песни, которые подошли бы Рианне. Я сейчас хорошо пишу. Лучше, чем раньше, намного лучше», — говорит Андрей.

В 2022 году мужчина хотел писать для Тимати, Егора Крида, Нилетто, творчество которых ему было близко к сердцу.

Последний раз Андрея Губина заметили в Египте, куда мужчина уехал отдохнуть от внимания. В соцсетях он не появляется уже давно.

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#звёзды
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#артист
#продюсер
Покинувшая Россию София Ротару продала свою квартиру в Москве за 65 млн рублей
30 апреля 2025, 11:45

София Ротару (Фото: Инстаграм* @sofiarotaru.official)

Певица София Ротару продала свою московскую квартиру за 65 млн рублей, сообщил Телеграм-канал Mash.
Артистка не могла избавиться от недвижимости около пяти лет. Ей помогло переоформление жилплощади на сына.

Новые владельцы получили трехкомнатную квартиру общей площадью 121 квадратный метр в Пресненском районе Москвы. Окна выходят на зоопарк.

Стоит напомнить, что жилплощадь Софии Ротару подарил бывший мэр столицы Юрий Лужков. Последние несколько лет она пустовала — певица перебралась в Италию, а от недвижимости избавлялась. Если возникали трудности с продажей, артистка переписывала квартиры на 54-летнего сына и проводила сделки.

Так она избавилась от жилплощади в Крыму. Однако Ротару все еще не может найти покупателя на свой трехэтажный отель за три миллиарда рублей на полуострове.

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«Его отменяли, но куда надо позвонили»: Собчак высказалась о возвращении Козловского на российскую сцену
Собчак заявила, что вернуться на сцену Козловскому помогли покровители
30 апреля 2025, 11:44

Данила Козловский (фото: Instagram** @danilakozlovsky)

Ксения Собчак высказалась о возвращении Данилы Козловского на сцену спустя три года. Журналистка рада за актёра, хоть и понимает, что ему явно помогли покровители.
Напомним, что 3 мая после длительного перерыва Козловский выступит с моноспектаклем Frank перед российскими зрителями. До этого он показывал постановку за границей и встречался с эмигрантами Аллой Пугачёвой и Максимом Галкиным*.

«Данила Козловский впервые за три года выступит с концертом в России. Его отменяли, но, куда надо позвонили, получилось договориться и проблем ему устраивать больше не будут», – заявила Собчак в своём Telegram-канале «Кровавая барыня».
Журналистка назвала возвращение Козловского несправедливым по отношению к Ивану Урганту, который много лет не может вернуться на экраны. Собчак предположила, что у него просто оказались более слабые покровители.

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Данила Козловский возвращается на сцену с моноспектаклем «Frank» в Москве

*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
#ксения собчак
#актёр
#россия
#спектакль
#зрители
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Михаил Ефремов сдержал обещание не садиться за руль – актёра заметили в автобусе
Михаил Ефремов передвигается на общественном транспорте после смертельного ДТП
30 апреля 2025, 11:28

Михаил Ефремов (фото: Telegram @mihail_efremov)

Актёр Михаил Ефремов сдержал обещание и больше не садится за руль. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, что в ходе судебного заседания, посвящённого его выходу из колонии по УДО, артист заявил, что больше не сядет за руль после смертельного ДТП и полностью откажется от алкоголя.

Теперь Ефремов передвигается на общественном транспорте. Его заметили в одном из столичных автобусов.

Правда одно обещание артист всё же не сдержал. Он также обещал бросить курить после выхода на свободу, однако стало известно, что с пагубной привычкой он так и не распрощался. Ефремова заметили с сигаретой на автобусной остановке в Москве.

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#дтп
#михаил ефремов
#артист
#общественный транспорт
#тюрьма
#автобус
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«Это была моя давняя мечта»: композитор Александра Пахмутова осчастливила SHAMAN'а
Композитор Александра Пахмутова познакомилась с певцом SHAMAN
30 апреля 2025, 11:25

SHAMAN (Ярослав Дронов) (Фото: Телеграм @shaman_channel)

Композитор Александра Пахмутова осчастливила артиста Ярослава Дронова (SHAMAN). Певец мечтал встретиться с автором многих хитов, и у него это получилось на юбилейном концерте детского хора Большого театра. Видео со встречи появилось в Teлеграм-канале Дронова.
Исполнитель хита «Я русский» рассказал, что давно хотел познакомиться с Александрой Пахмутовой. Дронов отметил, что он в первый раз выступил в Большом театре, где исполнил композицию «Моя Россия». Перед выходом на сцену волгоградский композитор пригласила SHAMAN'а к себе в гримерку, чтобы пообщаться.

«Это была моя давняя мечта», — обратил внимание Ярослав и назвал Пахмутову живой легендой.

Певец приятно удивился, когда композитор подчеркнула, что останется послушать его выступление.

Александра Пахмутова и SHAMAN (Ярослав Дронов) (Фото: Телеграм @shaman_channel)


«Дай Бог вам успехов», — отметила она.

На прощание Пахмутова и Дронов обнялись.

Ранее gевец SHAMAN презентовал новую песню, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Композиция была записана совместно с Николаем Расторгуевым и бывшим музыкантом «Любэ» Александром Вайнбергом.

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Ника Здорик назвала главную причину расставания со Стасом Пьехой
Актриса Ника Здорик рассказала о расставании со Стасом Пьехой
30 апреля 2025, 11:20

Стас Пьеха (фото: Instagram* @wolfieha)

Актриса Ника Здорик рассказала подробности расставания со Стасом Пьехой. Пара после года отношений рассталась в 2023 году.
Как отметила Здорик, она не чувствовала со стороны певца наличия эмоций. Стас хотел более спокойных отношений.

«Просто в один момент нам было очень тяжело, потому что я очень эмоциональный человек, и я открыто проявляю свои чувства, а он говорил всегда одно: «Мне нужна спокойная», — рассказала Здорик в интервью Юлии Меньшовой.

Здорик считает, что Стас Пьеха не выдержал ее темперамента.

44-летний Стас ранее рассказал, что взял паузу в личной жизни. Певец хочет больше времени своей карьере. При этом певец неоднократно заявлял, что выступает против официального брака.

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*запрещён в РФ
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