Неизлечимое заболевание, громкие скандалы и трагедия в семье: Андрею Губину 51 год, куда пропал автор хита «Девушки как звезды»

Андрей Губин (Фото: кадр из клипа «Девушки как звёзды»)
30 апреля Андрей Губин празднует день рождения. Но в последнее время он не часто появляется на публике. На это у него были свои причины. Подробнее расскажет «Радио 1».
Детство
Родился Андрей Губин 30 апреля 1974 года в Уфе. Но в 81-м его семья переехала в Москву.
Мать следила за домом, так как не могла работать без московской прописки, а отец устроился работать научным сотрудником и рисовал карикатуры.
Андрей часто менял школы, проблема все еще была в прописке. Мальчик увлекался шахматами, футболом, даже попал в юношескую сборную Москвы, но после перелома ноги отдалился от спорта.
Молодой человек так и не смог закончить учебу. В старших классах Губин написал письмо в журнал «Огонек», где высказался о перестройке и устаревшем образовании. После такого его выпустили только «со справкой».
Творчество
К творчеству пришел еще в 12 лет. Губин писал стихи, а в 15 он записал уже первый непрофессиональный альбом со своими песнями под гитару. В шоу-бизнес он прорывался всеми способами. Однажды он даже пел у проходной телеканала, где его заметили и пригласили исполнить одну из песен на детском тв. Там его отметили не как композитора, а как журналиста. Губин стал работать на Первой программе Центрального телевидения Гостелерадио СССР.
В 94-м певец знакомится с Леонидом Агутиным, который способствует записи первого профессионального альбома. Трек «Мальчик-бродяга» стал хитом, занимал первые места хит-парадов. Следующие альбомы были не такими громкими, но их тоже слушали. Андрей исполнял такие хиты, как «Девушки как звезды», «Зима-холода», «Ночь», «Лиза», «Танцы» и другие. Пел дуэтом с Ольгой Орловой, бывшей солисткой группы «Блестящие», написал Жанне Фриске хит «Лалала», выступал как продюсер Юлии Берреты. В 2004 году Андрей Губин стал заслуженным артистом России.
Проблемы в жизни
Но на пике своей популярности певец внезапно покидает сцену. В то время он потерял отца, который перенес сердечный приступ. Артист начал выпивать. Чуть позже, в 2012, умерла его мать. Андрей становится затворником, говорили, что он принимал наркотики, а после лежал в рехабе. Это привело к ухудшению левосторонней прозопалгии, из-за которой больной чувствует постоянные сильные боли по всему телу. Молодой человек лечился за границей, тратил огромные деньги, за все время он заплатил около 150 тысяч долларов. Но врачи не давали никаких прогнозов, говорили готовится к худшему.
«Я уже умираю-то спокойно. То есть мне не страшно. Я только хочу умереть побыстрее», — поделился певец.
Скандалы, паранойя, покушение
В начале нулевых Губин стал участником громких скандалов в шоу-бизнесе.
В 2004 Губин, как приглашенный гость, исполнил песню «Девушки как звезды» с одним из участников шоу. Композитор Игорь Николаев, вдохновившись песней, написал трек «Ниже ростом только Губин». Он стал хитом, что оскорбило Губина. Мужчина планировал судится с композитором и исполнителем песни Антоном Зацепиным. Дошло даже до идеи вызвать того на боксерский поединок. В итоге Зацепин просто принес публичные извинения.
А обострение болезни приводило к конфликтам с соседями.
«Каждый день происходит какая-то мерзость. Квартира у меня хорошая, но шумно. Соседи поют страшными голосам, а ты сиди и слушай это. Ненавижу!» — говорил мужчина.
Такая обстановка способствовала развитию паранойи. По словам Губина, когда он ехал в такси, и машина попала в аварию, на него было совершено покушение. Подтверждений этому не нашлось.
Андрей Губин (Фото: кадр из программы «Ты не поверишь»)
Что сейчас с Андреем Губиным?
Сейчас Губин продолжает писать песни.
«У меня есть песни, которые подошли бы Рианне. Я сейчас хорошо пишу. Лучше, чем раньше, намного лучше», — говорит Андрей.
В 2022 году мужчина хотел писать для Тимати, Егора Крида, Нилетто, творчество которых ему было близко к сердцу.
Последний раз Андрея Губина заметили в Египте, куда мужчина уехал отдохнуть от внимания. В соцсетях он не появляется уже давно.
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