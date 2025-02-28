Неизменное амплуа злодея, ненастоящий брак с Юлией Высоцкой и инфаркт в 40: как живёт актёр Анатолий Кот

Анатолий Кот (Фото: ВКонтакте, @anatolykot_public)
Актёр Анатолий Кот чаще играет в кино отрицательных героев. Артист однажды признался:
«Я не хочу сказать, что в душе я убийца и фашист. Главное — найти оправдание для своего персонажа, почему он совершает тот или иной поступок. На всё есть мотивы, даже, как ему кажется, они благородны».О состоянии его здоровья, фиктивном браке с Высоцкой и о том, чем сегодня занимается актёр, читайте в материале «Радио 1».
Пережил инфаркт
В 40 лет Анатолий Кот перенёс инфаркт. Благодаря участию врачей он быстро восстановился и вернулся в любимую профессию.
«Скорее всего, был спазм сосуда резкий», — рассказал актёр в одном из интервью.
«Липовый» брак с Юлией Высоцкой
Анатолий Кот и Юлия Высоцкая знакомы с юности, учились на одном курсе в Белорусской академии искусств. Когда актрисе предложили работу в театре Янки Купалы, оставалось дело за малым — получить прописку, которой у неё не было. Вот тогда Юлия Высоцкая и обратилась с просьбой к Анатолию Коту.
Это был фиктивный брак, который просуществовал на бумаге несколько лет.
«У нас не было чувств: есть женщины, которых мы любим, а есть женщины-друзья. Не помню, сколько лет длился наш так называемый брак и из-за чего он распался», — вспоминал артист.
Развёлся с женой из-за любви к коллеге
Анатолий Кот и его дочь Алиса (Фото: ВКонтакте, @anatolykot_public)
Второй брак был уже по любви. Елена была товароведом по образованию, а познакомились будущие супруги в магазине. В семье родилась дочь Алиса, в которой актёр души не чаял. Во время съёмок в сериале «Маргоша» в Москве Кот познакомился с актрисой Яниной Колесниченко. Актёр признался жене, что полюбил другую, и подал на развод. Янина и Анатолий вместе больше 10 лет, воспитывают дочь Арину. С дочерью от прошлого брака Алисой актёр поддерживает отношения.
Как сейчас складывается жизнь Анатолия Кота
Анатолию Коту 51 год, и он востребованный актёр как в театре, так и в кино. Артист задействован в спектакле «Мастер и Маргарита», в котором играет роль Воланда, также его можно увидеть в театральных постановках «Биография», «9 ряд. 10, 11 место» и «Чайка». В прошлом году Анатолий Кот снялся в сериалах «Подслушано в Рыбинске», «Истребители. Битва за Крым», «Ангелы района», а также в фильме «Маме снова 17».
Анатолий Кот (Фото: ВКонтакте, @anatolykot_public)
В свободное от съёмок и репетиций время Анатолий Кот увлекается рыбалкой, а вот на светских мероприятиях и премьерах появляется нечасто.
Читайте также:
«Вот бы сегодняшние мозги»: Гузеева призналась, что не была идеальной матерью
Уход от мужа-игромана к женатому поклоннику и слухи о романе с Авериным: личная жизнь актрисы Анны Якуниной
«Родители поступили нечестно»: Аксюта о скандале с дочерью Алсу на «Голос. Дети»
Анастасия Чубина