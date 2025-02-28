«Родители поступили нечестно»: Аксюта о скандале с дочерью Алсу на «Голос. Дети»

Юрий Аксюта (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)
Телепродюсер Юрий Аксюта прокомментировал скандал 2019 года на шоу «Голос. Дети», где участвовала дочь Алсу Микелла Абрамова. По словам Аксюты, жюри никак не могло повлиять на произошедшее, поскольку родители одного из участников проявили нечестность.
«Люди многое говорят про «Голос»: и что там деньги берут, и что покупают места. Один единственный случай, за который нам стыдно — организация голосования. Мы не имели к нему никакого отношения. Мы не могли никак повлиять, потому что родители одного из участников поступили нечестно, поступили так, как, в принципе, поступать нельзя, и в первую очередь по отношению к своему ребенку», — сказал Аксюта в беседе с Яной Чуриковой.Зрители заметили аномальное количество голосов за Микеллу, как и руководители проекта, поэтому результаты были отменены. Позже сама Алсу признавалась, что поспособствовала победе дочери.
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