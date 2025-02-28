«Вот бы сегодняшние мозги»: Гузеева призналась, что не была идеальной матерью

Лариса Гузеева (Фото: Instagram*/_larisa_guzeeva_)
Телеведущая Лариса Гузеева считает себя неидеальной матерью, однако ее дети прекрасны. Неожиданное признание звезда экрана сделала в социальных сетях.
«Есть ли мамы на Свете, которые ни о чём не сожалеют, ни в чём не раскаиваются, не мучаются от чувства вины? Я точно не из них… Вот бы сегодняшние мозги, опыт и знания, да в молодость… Сразу оговорюсь, у меня прекрасные дети- претензий к ним ноль. Это я о себе, если что. А вы как?» — задалась Гузеева вопросом.Ведущая «Давай поженимся» родила сына Георгия, которому сейчас 32 года и дочь Ольгу, девушке 24 года.
Гузеева осознала, что на сегодняшний день поняла собственную неправоту во многих моментах.
Юзеры написали актрисе, что основа заключается не в материальном аспекте, а в нахождении родителей рядом со своими чадами.
Ранее стали известны подробности личной жизни артистки Анны Якуниной.
Читайте также:
«Родители поступили нечестно»: Аксюта о скандале с дочерью Алсу на «Голос. Дети»
Мошенники оформили на Жерара Депардье микрозайм в России
Муж Ирины Пинчук подробно рассказал о переписках с другими девушками
*Запрещен в РФ
Никита Кротов