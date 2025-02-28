Уход от мужа-игромана к женатому поклоннику и слухи о романе с Авериным: личная жизнь актрисы Анны Якуниной

Анна Якунина (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Актриса Анна Якунина запомнилась по роли медсестры в «Склифосовском». Ей доставались роли волевых и самодостаточных женщин, такой артистка является и по жизни. Свою вторую половинку встретила не с первой попытки, но сегодня безгранично счастлива во втором браке.
Подробности личной жизни Анны Якуниной — в материале «Радио 1».
Анна Якунина родилась 9 октября 1968 года в Москве. Она воспитывалась в творческой семье, поэтому с выбором профессии сомнений не возникло.
Родители разошлись уже через год после рождения девочки. Воспитанием Анны занимались мама, бабушка и тетя Таня. С малых лет Якунина проводила много времени в Театре на Малой Бронной, где служила бабушка Ляля. Близкие заметили природную гибкость девочки и решили сделать из нее балерину. Но на пробах в Москве Анна провалилась.
Тогда Якунину отправили в Ленинград, где она смогла пройти конкурс сразу во второй класс Вагановского училища. Поселившись в интернате, Анна «заразилась» болезнью всех местных воспитанниц: голодовкой. Подростки боролись с несуществующим лишним весом, несмотря на запреты педагогов. В результате они заработали анемию.
Будущая актриса прожила в интернате четыре года, после чего решила уйти из училища. Близким уход Анны из учебного заведения казался трагедией, так что в угоду маме девушка поступила в школу танцев при ансамбле Игоря Моисеева. Затем она решила поступить в театральное.
На конкурсах в Школу-студию МХАТ и «Щуку» Якунина провалилась, а в ГИТИСе получила место вольнослушателя. Лишь через год ее зачислили на курс.
Своего первого супруга Сергея Стегайлова Анна встретила на первом курсе ГИТИСа. Это была любовь с первого взгляда. Однако брак долго не продлился.
По словам актрисы, мужчина не готов был нести ответственность за семью. Его жизненные приоритеты не изменились и с рождением дочери Анастасии. Это были сложные 90-е годы, когда денег катастрофически не хватало. Стегайлов не спешил искать работу и содержать семью, вместо этого он играл в казино и надеялся на крупный выигрыш.
Чтобы прокормить семью, Якунина бралась за любую работу и даже танцевала в клубе. Тем временем ее супруг продолжал отлынивать от любых обязанностей и проигрывал все деньги до копейки. Последней каплей в терпении Анны стала драка с мужем, который в порыве гнева чуть не задушил ее подушкой.
Настоящую любовь актриса встретила не сразу. Однажды в зрительном зале «Сатирикона» появился мужчина, нагло показавший труппе большой палец в знак одобрения.
Стоит отметить, что на спектакль Алексей пришел не один, а со спутницей. Она и подсказала Алексею, что раз ему так понравилась Якунина, то стоит пойти к ней за кулисы. Через неделю поклонник вручил Анне огромный букет роз и заявил, что будет ждать ее после выступления.
В результате артистка не только согласилась прогуляться с настойчивым фанатом, но и пошла с ним в ресторан. В следующий раз Анна позвала Алексея в компанию подруг и растрогалась, когда тот примчался на машине брата, загруженной коробками с пиццей. В тот момент Якуниной казалось, что с этим мужчиной она была знакома всю жизнь.
Однако не все было так просто, ведь актриса по-прежнему была замужем, хотя и предельно отдалилась от супруга, да и Алексея дома ждала жена. Актриса жалела Сергея, которого известие о ее намерениях уйти буквально раздавило.
Алексей съехал от жены к родителям, а Анна по-прежнему не решалась уйти от мужа. В один из дней возлюбленный решил все за нее: вызвавшись подбросить, Алексей проехал мимо дома и увез от прошлой жизни. Начались споры, бракоразводный процесс, размен квартиры… Все тяжелые испытания Анна прошла вместе с Алексеем.
В 1996-м они поженились и в этом же году у супругов родилась дочь Мария.
После родов актриса на некоторое время выпала из творческой сферы. Когда Якунина вернулась в театр, выяснилось, что обида режиссера не испарилась — семь лет он не давал ей никаких ролей, кроме как в «Таких свободных бабочках». Наконец, Константин Райкин выделил актрисе персонажа в постановке «Доходное место». На премьеру спектакля пришел Марк Захаров. Мэтру понравилась игра Якуниной, так что через время ей предложили занять в «Ленкоме» место уходившей в декрет актрисы Олеси Железняк.
Якунина играла в спектаклях «Ва-банк» и «Пролетая над гнездом кукушки (Затмение)», однако затем в театральной жизни вновь возникла затянувшаяся пауза. В это же время артистку пригласили в кино. Анна начинала с маленьких эпизодов в сериалах, а первой значимой ролью на экране считала Киру Кочергину из «Личной жизни доктора Селивановой».
Вскоре друг предложил Якуниной поучаствовать в съемках «Склифосовского». В итоге игра Анны превратила второстепенного персонажа в одного из ключевых.
Стоит отметить, что романа с Максимом Авериным, о котором говорили многие поклонники, все-таки не было. Актеры дружат уже не первое десятилетие.
Обе дочки Анны Якуниной выбрали творческие профессии и стали гордостью знаменитой матери. Анастасия выучилась на художника и стала дизайнером. Мария же с красным дипломом окончила ВГИК. На сегодняшний день она активно снимается в сериалах и играет в театре.
В 2021 году Анна Якунина стала бабушкой. Старшая дочь Анастасия подарила артистке внука Данила. 56-летняя Анна Якунина, как всегда, стройная и изящная, следит за своим здоровьем и прекрасно выглядит.
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Жизнь в творческой семье и брак с игроманом
Анна Якунина родилась 9 октября 1968 года в Москве. Она воспитывалась в творческой семье, поэтому с выбором профессии сомнений не возникло.
«Я родилась в сумасшедшей семье, где все — люди творческие. Мама Ольга Великанова — режиссер Театра Станиславского, папа Александр Якунин — ученик Юрия Завадского, талантливый актер и художник. Тетка Таня в прошлом балерина, бабушка Ниночка работала в ТАСС, ее сестра, которую я нежно называла Лялечкой, служила актрисой Театра на Малой Бронной, муж Лялечки — замдиректора областного театра драмы. С такой родней не было никаких сомнений, кем стану, когда вырасту», — рассказывала Анна в одном из интервью.
Родители разошлись уже через год после рождения девочки. Воспитанием Анны занимались мама, бабушка и тетя Таня. С малых лет Якунина проводила много времени в Театре на Малой Бронной, где служила бабушка Ляля. Близкие заметили природную гибкость девочки и решили сделать из нее балерину. Но на пробах в Москве Анна провалилась.
Тогда Якунину отправили в Ленинград, где она смогла пройти конкурс сразу во второй класс Вагановского училища. Поселившись в интернате, Анна «заразилась» болезнью всех местных воспитанниц: голодовкой. Подростки боролись с несуществующим лишним весом, несмотря на запреты педагогов. В результате они заработали анемию.
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Будущая актриса прожила в интернате четыре года, после чего решила уйти из училища. Близким уход Анны из учебного заведения казался трагедией, так что в угоду маме девушка поступила в школу танцев при ансамбле Игоря Моисеева. Затем она решила поступить в театральное.
На конкурсах в Школу-студию МХАТ и «Щуку» Якунина провалилась, а в ГИТИСе получила место вольнослушателя. Лишь через год ее зачислили на курс.
Своего первого супруга Сергея Стегайлова Анна встретила на первом курсе ГИТИСа. Это была любовь с первого взгляда. Однако брак долго не продлился.
По словам актрисы, мужчина не готов был нести ответственность за семью. Его жизненные приоритеты не изменились и с рождением дочери Анастасии. Это были сложные 90-е годы, когда денег катастрофически не хватало. Стегайлов не спешил искать работу и содержать семью, вместо этого он играл в казино и надеялся на крупный выигрыш.
Чтобы прокормить семью, Якунина бралась за любую работу и даже танцевала в клубе. Тем временем ее супруг продолжал отлынивать от любых обязанностей и проигрывал все деньги до копейки. Последней каплей в терпении Анны стала драка с мужем, который в порыве гнева чуть не задушил ее подушкой.
Счастливый союз Анны Якуниной с инженером-авиатором
Настоящую любовь актриса встретила не сразу. Однажды в зрительном зале «Сатирикона» появился мужчина, нагло показавший труппе большой палец в знак одобрения.
«Я бы никогда себе такого жеста в сторону артистов не позволил, если бы Аня с подругой не кокетничали с залом: выбирали одного зрителя, подмигивали ему в течение спектакля. Я растерялся и от смущения выдал этот большой палец», — делился Алексей в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1».
Стоит отметить, что на спектакль Алексей пришел не один, а со спутницей. Она и подсказала Алексею, что раз ему так понравилась Якунина, то стоит пойти к ней за кулисы. Через неделю поклонник вручил Анне огромный букет роз и заявил, что будет ждать ее после выступления.
В результате артистка не только согласилась прогуляться с настойчивым фанатом, но и пошла с ним в ресторан. В следующий раз Анна позвала Алексея в компанию подруг и растрогалась, когда тот примчался на машине брата, загруженной коробками с пиццей. В тот момент Якуниной казалось, что с этим мужчиной она была знакома всю жизнь.
Однако не все было так просто, ведь актриса по-прежнему была замужем, хотя и предельно отдалилась от супруга, да и Алексея дома ждала жена. Актриса жалела Сергея, которого известие о ее намерениях уйти буквально раздавило.
Алексей съехал от жены к родителям, а Анна по-прежнему не решалась уйти от мужа. В один из дней возлюбленный решил все за нее: вызвавшись подбросить, Алексей проехал мимо дома и увез от прошлой жизни. Начались споры, бракоразводный процесс, размен квартиры… Все тяжелые испытания Анна прошла вместе с Алексеем.
В 1996-м они поженились и в этом же году у супругов родилась дочь Мария.
Анна Якунина с мужем и дочерьми (Фото: Инстаграм* @_annayakunina_)
После родов актриса на некоторое время выпала из творческой сферы. Когда Якунина вернулась в театр, выяснилось, что обида режиссера не испарилась — семь лет он не давал ей никаких ролей, кроме как в «Таких свободных бабочках». Наконец, Константин Райкин выделил актрисе персонажа в постановке «Доходное место». На премьеру спектакля пришел Марк Захаров. Мэтру понравилась игра Якуниной, так что через время ей предложили занять в «Ленкоме» место уходившей в декрет актрисы Олеси Железняк.
Якунина играла в спектаклях «Ва-банк» и «Пролетая над гнездом кукушки (Затмение)», однако затем в театральной жизни вновь возникла затянувшаяся пауза. В это же время артистку пригласили в кино. Анна начинала с маленьких эпизодов в сериалах, а первой значимой ролью на экране считала Киру Кочергину из «Личной жизни доктора Селивановой».
Вскоре друг предложил Якуниной поучаствовать в съемках «Склифосовского». В итоге игра Анны превратила второстепенного персонажа в одного из ключевых.
Стоит отметить, что романа с Максимом Авериным, о котором говорили многие поклонники, все-таки не было. Актеры дружат уже не первое десятилетие.
Максим Аверин и Анна Якунина (Фото: Инстаграм* @_annayakunina_)
Чем занимаются дочери Анны Якуниной
Обе дочки Анны Якуниной выбрали творческие профессии и стали гордостью знаменитой матери. Анастасия выучилась на художника и стала дизайнером. Мария же с красным дипломом окончила ВГИК. На сегодняшний день она активно снимается в сериалах и играет в театре.
Анна Якунина с дочерьми (Фото: Инстаграм* @_annayakunina_)
В 2021 году Анна Якунина стала бабушкой. Старшая дочь Анастасия подарила артистке внука Данила. 56-летняя Анна Якунина, как всегда, стройная и изящная, следит за своим здоровьем и прекрасно выглядит.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова