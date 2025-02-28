Уход от мужа-игромана к женатому поклоннику и слухи о романе с Авериным: личная жизнь актрисы Анны Якуниной

Актриса Анна Якунина запомнилась по роли медсестры в «Склифосовском». Ей доставались роли волевых и самодостаточных женщин, такой артистка является и по жизни. Свою вторую половинку встретила не с первой попытки, но сегодня безгранично счастлива во втором браке.