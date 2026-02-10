Солист «Иванушек International» Туриченко стал отцом и показал фото малыша
43‑летний солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко и его супруга Дарья впервые стали родителями — у пары родился сын. Об этом пишет Super.
Артист лично присутствовал на родах и эмоционально заявил, что появление малыша стало «результатом большой любви». При этом имя младенца пара пока раскрывать не стала, подогревая интригу у поклонников.
Первое фото пары с новым членом семьи появилось в Телеграм-канале Туриченко. По словам артиста, девочку хотели назвать Иванкой или Елизаветой, а в случае появления мальчика варианты новоиспеченные родители не обсуждали.
Свадьба Кирилла и Дарьи состоялась в 2023 году. Пол будущего малыша пара узнала во время концерта «Иванушек International», посвященного 30‑летию группы. Тогда на сцене устроили гендер‑пати: во время исполнения специально написанной для Туриченко песни в зал взметнулись голубые хлопушки — так стало понятно, что будет мальчик.
