Солист «Иванушек International» Туриченко стал отцом и показал фото малыша

10 февраля 2026, 05:59

Кирилл Туриченко (Фото: Telegram @kirillturichenko)

43‑летний солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко и его супруга Дарья впервые стали родителями — у пары родился сын. Об этом пишет Super.