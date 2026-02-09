«Не нравится некоторым людям»: Стас Пьеха рассказал о смене фамилии

09 февраля 2026, 21:53

Стас Пьеха рассказал о своей оригинальной фамилии Герулис

Стас Пьеха (Фото: Instagram* @wolfieha)

Певец Стас Пьеха в интервью «КП» напомнил о своей оригинальной фамилии при рождении.





Артист сообщил, что при рождении носил фамилию Герулис. Бабушка, Эдита Пьеха, настояла на её смене. Причиной стало её желание сохранить известную фамилию в семье.



Однако, как отметил Стас Пьеха, громкое имя не помогло его карьере, а иногда создавало трудности. Певец столкнулся с мнением, что его успехи связаны только с родством, а не с личными заслугами.

«Не нравится некоторым людям, что у меня известная фамилия... Я же не виноват, что я в семье артистов родился», — отметил он.