«Не нравится некоторым людям»: Стас Пьеха рассказал о смене фамилии
Стас Пьеха рассказал о своей оригинальной фамилии Герулис
Певец Стас Пьеха в интервью «КП» напомнил о своей оригинальной фамилии при рождении.
Артист сообщил, что при рождении носил фамилию Герулис. Бабушка, Эдита Пьеха, настояла на её смене. Причиной стало её желание сохранить известную фамилию в семье.
Однако, как отметил Стас Пьеха, громкое имя не помогло его карьере, а иногда создавало трудности. Певец столкнулся с мнением, что его успехи связаны только с родством, а не с личными заслугами.
«Не нравится некоторым людям, что у меня известная фамилия... Я же не виноват, что я в семье артистов родился», — отметил он.Артист добавил, что всего добился сам. Он начал карьеру в период, когда шоу-бизнеса в нынешнем виде не существовало, а артисты получали фиксированный оклад.
