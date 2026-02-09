Достижения.рф

«Не нравится некоторым людям»: Стас Пьеха рассказал о смене фамилии

Стас Пьеха рассказал о своей оригинальной фамилии Герулис
Стас Пьеха (Фото: Instagram* @wolfieha)

Певец Стас Пьеха в интервью «КП» напомнил о своей оригинальной фамилии при рождении.



Артист сообщил, что при рождении носил фамилию Герулис. Бабушка, Эдита Пьеха, настояла на её смене. Причиной стало её желание сохранить известную фамилию в семье.

Однако, как отметил Стас Пьеха, громкое имя не помогло его карьере, а иногда создавало трудности. Певец столкнулся с мнением, что его успехи связаны только с родством, а не с личными заслугами.

«Не нравится некоторым людям, что у меня известная фамилия... Я же не виноват, что я в семье артистов родился», — отметил он.
Артист добавил, что всего добился сам. Он начал карьеру в период, когда шоу-бизнеса в нынешнем виде не существовало, а артисты получали фиксированный оклад.

Ранее Стас Пьеха отреагировал на обвинения в абьюзе.

Читайте также:

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0