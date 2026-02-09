«Я была вынуждена»: Дочь Валентины Талызиной ответила на обвинения в краже

09 февраля 2026, 13:11

Дочь Талызиной оспаривает завещание художника Непомнящего в споре о картинах

Ксения Хаирова (Фото: Instagram* @hairovakseniya)

Две дочери художника Леонида Непомнящего уже несколько лет не могут разделить его наследие. Картины, завещанные младшей дочери Варваре, остаются у старшей — Ксении Хаировой, которая утверждает, что действовала для сохранения коллекции. Подробности семейного спора сообщает «Экспресс газета».





Варвара обратилась в правоохранительные органы после смерти отца, но не смогла вступить в права наследования.

«Я была вынуждена вывезти картины, в присутствии отца и с его согласия. Я вывезла потому, что он закончил свою жизнь в очень неприглядном месте и с не очень здоровой моей сестрой. Она ревновала, не пускала меня к нему в последнее время. Я была лишена возможности общаться с отцом», — рассказала Ксения.