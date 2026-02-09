«Я была вынуждена»: Дочь Валентины Талызиной ответила на обвинения в краже
Дочь Талызиной оспаривает завещание художника Непомнящего в споре о картинах
Две дочери художника Леонида Непомнящего уже несколько лет не могут разделить его наследие. Картины, завещанные младшей дочери Варваре, остаются у старшей — Ксении Хаировой, которая утверждает, что действовала для сохранения коллекции. Подробности семейного спора сообщает «Экспресс газета».
Варвара обратилась в правоохранительные органы после смерти отца, но не смогла вступить в права наследования.
«Я была вынуждена вывезти картины, в присутствии отца и с его согласия. Я вывезла потому, что он закончил свою жизнь в очень неприглядном месте и с не очень здоровой моей сестрой. Она ревновала, не пускала меня к нему в последнее время. Я была лишена возможности общаться с отцом», — рассказала Ксения.Она подчеркнула, что не продала ни одного полотна из 46. Коллекцию оценивают примерно в 30 миллионов рублей. Хаирова, не раскрывая местонахождение картин, называет свои действия спасением наследия. Её сестра Варвара требует исполнить завещание и продолжает судебные попытки вернуть работы.