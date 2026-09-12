Неизвестный пробрался в дом Квентина Тарантино в Лос-Анджелесе
В Лос-Анджелесе неизвестный попытался проникнуть в дом режиссера Квентина Тарантино. Злоумышленник в черной одежде забрался на второй этаж трехэтажного здания, расположенного в районе над Малхолланд-драйв. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Незваного гостя заметил садовник и сразу вызвал полицию. Однако к моменту приезда правоохранителей мужчина уже успел скрыться с места происшествия. Сейчас его разыскивают.
Пока неизвестно, удалось ли злоумышленнику что-нибудь вынести из дома и вообще пропало ли из жилища режиссера какое-либо имущество. Полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося и устанавливать личность незваного гостя.
В этот раз ограбление не прошло по голливудскому сценарию — садовник оказался внимательнее, чем рассчитывал незваный гость.
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