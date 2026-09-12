Неизвестный пробрался в дом Квентина Тарантино в Лос-Анджелесе

12 сентября 2026, 19:07

Дом Квентина Тарантино пытались ограбить в Лос-Анджелесе

Квентин Тарантино (Фото: Instagram* / @tarantinouniverse)

В Лос-Анджелесе неизвестный попытался проникнуть в дом режиссера Квентина Тарантино. Злоумышленник в черной одежде забрался на второй этаж трехэтажного здания, расположенного в районе над Малхолланд-драйв. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».