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У компании Пашу нашли налоговый долг на фоне многомиллионной прибыли

Бизнес Пашу оказался должен налоговой 288 тысяч рублей
Пашу (Фото: Instagram* / @pashuofficial)

У одной из компаний холдинга Black Star, связанной с Пашу, обнаружилась задолженность перед налоговой. Речь идет об ООО «Блэк Стар Сейф» — юрлице, которое занимается управлением интеллектуальной собственностью и товарными знаками холдинга. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



На балансе компании числятся различные бренды и торговые марки Black Star, в том числе права на алкогольную продукцию. Доли в организации поровну принадлежат Пашу и Вальтеру.

При этом финансовые показатели за 2025 год выглядят весьма внушительно: компания получила около 35 млн рублей выручки, а чистая прибыль составила порядка 32 млн. Однако при таких результатах полностью рассчитаться с налоговой, судя по данным, пока не удалось.

На сегодняшний день за ООО «Блэк Стар Сейф» числится задолженность перед ФНС в размере 288 тысяч рублей. На фоне многомиллионной прибыли сумма выглядит относительно небольшой, но сам факт долга уже привлек внимание к финансовому состоянию бизнеса Пашу.

Софья Метелева

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