У компании Пашу нашли налоговый долг на фоне многомиллионной прибыли

12 сентября 2026, 18:58

Бизнес Пашу оказался должен налоговой 288 тысяч рублей

Пашу (Фото: Instagram* / @pashuofficial)

У одной из компаний холдинга Black Star, связанной с Пашу, обнаружилась задолженность перед налоговой. Речь идет об ООО «Блэк Стар Сейф» — юрлице, которое занимается управлением интеллектуальной собственностью и товарными знаками холдинга. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».