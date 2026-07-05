Буланова призналась, что живёт с мужем в разных городах и видится с ним раз в неделю
Певица Татьяна Буланова рассказала, что они с мужем Валерием Рудневым живут в разных городах и видятся только раз в неделю. Подробности звезда раскрыла в беседе с Super.ru на фестивале «Большая Дискотека Авторадио».
Артистка уточнила, что она остаётся в Петербурге, в то время как супруг работает и живёт в Москве. Такой график устраивает их обоих, поскольку Буланова периодически приезжает в столицу так или иначе.
«Не то что бы он там улетел на Луну, а я на Марсе, и мы не видимся десять лет. Мы раз в неделю все равно встречаемся. (...) Он не забывает, как я выгляжу. Дело в том, что я понимаю — это человек такой... за меня», — с улыбкой сказала звезда журналистам.Она призналась, что ни один из двух предыдущих мужей не вступался за неё так, как нынешний. По словам Булановой, она впервые чувствует себя в полной безопасности рядом с партнёром. Если надо, он даже может ударить оппонента, когда требуется защитить дорогого человека.
Сейчас со своими бывшими — Владиславом Радимовым и Николаем Тагриным — певица почти не общается или контактирует только по рабочим вопросам. Буланова и Руднев вместе уже несколько лет, в начале июня этого года они отпраздновали кожаную свадьбу. Тогда исполнительница заявила, что с течением времени любит мужа всё сильнее.
Ранее Буланова сообщила, что получала множество приглашений поучаствовать в экстремальных телешоу, включая «Последнего героя». Однако она неизменно отклоняла эти предложения. На то у нее есть несколько причин, главная из них — страх насекомых. Подробнее читайте в материале «Радио 1».