Буланова призналась, что живёт с мужем в разных городах и видится с ним раз в неделю

05 июля 2026, 03:59

Татьяна Буланова (Фото: Telegram @bulanovacom)

Певица Татьяна Буланова рассказала, что они с мужем Валерием Рудневым живут в разных городах и видятся только раз в неделю. Подробности звезда раскрыла в беседе с Super.ru на фестивале «Большая Дискотека Авторадио».





Артистка уточнила, что она остаётся в Петербурге, в то время как супруг работает и живёт в Москве. Такой график устраивает их обоих, поскольку Буланова периодически приезжает в столицу так или иначе.





«Не то что бы он там улетел на Луну, а я на Марсе, и мы не видимся десять лет. Мы раз в неделю все равно встречаемся. (...) Он не забывает, как я выгляжу. Дело в том, что я понимаю — это человек такой... за меня», — с улыбкой сказала звезда журналистам.