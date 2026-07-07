«Дело остается за малым»: Буланова готовится стать бабушкой

07 июля 2026, 18:02

Татьяна Буланова призналась, что готовится стать бабушкой после свадьбы сына

Татьяна Буланова (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Певица Татьяна Буланова в беседе с Общественной Службой Новостей призналась, что готовится стать бабушкой. По ее словам, старший сын Александр скоро женится на своей избраннице.





Артистка отметила, что одобрила выбор наследника. Она добавила, что будущая невестка обращается к ней по имени, а не называет мамой.

«Мы уже готовимся к свадьбе. <…> Ребята уже помолвлены, и дело остается за малым. А потом уже и внуки пойдут. Но я, честно говоря, не особо верю, что уже совсем скоро стану бабушкой», — поделилась Буланова.