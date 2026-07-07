«Дело остается за малым»: Буланова готовится стать бабушкой
Татьяна Буланова призналась, что готовится стать бабушкой после свадьбы сына
Певица Татьяна Буланова в беседе с Общественной Службой Новостей призналась, что готовится стать бабушкой. По ее словам, старший сын Александр скоро женится на своей избраннице.
Артистка отметила, что одобрила выбор наследника. Она добавила, что будущая невестка обращается к ней по имени, а не называет мамой.
«Мы уже готовимся к свадьбе. <…> Ребята уже помолвлены, и дело остается за малым. А потом уже и внуки пойдут. Но я, честно говоря, не особо верю, что уже совсем скоро стану бабушкой», — поделилась Буланова.Ранее она рассказала, что они с мужем Валерием Рудневым живут в разных городах и видятся только раз в неделю. Такой график нравится им обоих, так как певица периодически приезжает в Москву.