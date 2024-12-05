Борис Щербаков попал в больницу с переломом лицевой кости

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Российский актёр Борис Щербаков находится в больнице, в отделении нейрохирургии. Врачи поставили ему диагноз «сотрясение головного мозга и перелом костей лицевого скелета».
По данным Telegram-канала Baza, вечером 4 декабря Щербаков упал и сильно ударился головой. Родные актёра вызвали скорую помощь, после чего его срочно доставили в больницу. Сейчас артист находится в сознании.
В сентябре Щербакову диагностировали сердечный приступ.
Читайте также:
Ахеджакова после спектакля в США сказала «Слава Украине!» и получила цветы
Помощник депутата Госдумы Ислуев из Забайкалья устроил пьяный дебош в самолёте
«Сорри, видосов больше не выпущу»: Популярный блогер Аморал покончил с собой в Санкт-Петербурге, что известно
Анастасия Ларина