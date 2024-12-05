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Борис Щербаков попал в больницу с переломом лицевой кости

Щербаков после падения оказался в больнице с переломом лицевой кости
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Российский актёр Борис Щербаков находится в больнице, в отделении нейрохирургии. Врачи поставили ему диагноз «сотрясение головного мозга и перелом костей лицевого скелета».


По данным Telegram-канала Baza, вечером 4 декабря Щербаков упал и сильно ударился головой. Родные актёра вызвали скорую помощь, после чего его срочно доставили в больницу. Сейчас артист находится в сознании.

В сентябре Щербакову диагностировали сердечный приступ.

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