Отец Жанны Фриске боится не дожить до встречи с внуком: «Его накачали так, что он нас не воспринимает»

17 июня 2025, 14:46

Владимир Фриске боится не дожить до встречи с внуком Платоном

Владимир Фриске (Фото: РИА Новости/ Евгения Новоженина)

Недавно семья Жанны Фриске — папа, мама и сестра — собрались на кладбище подле могилы артистки по случаю 10-й годины. Отец звезды Владимир плохо себя чувствовал, сообщила газета «Комсомольская правда».





Журналисты связались с отцом исполнительницы хита «А на море белый песок», дабы узнать о его самочувствии. Известно, что у Фриске больное сердце.





«Чувствую себя не очень хорошо. На годовщину не смог пробыть со всеми до конца. Очень болит поджелудочная», — откровенничал Владимир.

«Возможно его накачали так, что он нас не воспринимает? Тогда уже буду думать, есть ли смысл так рвать свое сердце. Оно и так больное. Просто отпустить ситуацию и смирится. Душа болит, но что-то надо делать», — признался Владимир.