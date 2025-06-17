Отец Жанны Фриске боится не дожить до встречи с внуком: «Его накачали так, что он нас не воспринимает»
Владимир Фриске боится не дожить до встречи с внуком Платоном
Недавно семья Жанны Фриске — папа, мама и сестра — собрались на кладбище подле могилы артистки по случаю 10-й годины. Отец звезды Владимир плохо себя чувствовал, сообщила газета «Комсомольская правда».
Журналисты связались с отцом исполнительницы хита «А на море белый песок», дабы узнать о его самочувствии. Известно, что у Фриске больное сердце.
«Чувствую себя не очень хорошо. На годовщину не смог пробыть со всеми до конца. Очень болит поджелудочная», — откровенничал Владимир.
Еще отец певицы отметил, что ищет возможность связаться с внуком Платоном, который в этом году отметил 12-летие. Со слов Владимира, он желает узнать, как ребенок относится к родственникам по линии мамы. Сын Жанны увлекается музыкой и даже уже успел появиться в кино.
«Возможно его накачали так, что он нас не воспринимает? Тогда уже буду думать, есть ли смысл так рвать свое сердце. Оно и так больное. Просто отпустить ситуацию и смирится. Душа болит, но что-то надо делать», — признался Владимир.