Певец Влад Топалов требует от кредитора 24 миллиона рублей в суде

17 июня 2025, 15:08

Регина Тодоренко и Влад Топалов (Фото: Инстаграм*/vladtopalovofficial)

Певец Влад Топалов обратился в суд с требованием взыскать более 24 млн рублей с кредитора. Как сообщает «Рамблер», заявление уже приняли к производству.