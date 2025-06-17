Певец Влад Топалов требует от кредитора 24 миллиона рублей в суде
Певец Влад Топалов обратился в суд с требованием взыскать более 24 млн рублей с кредитора. Как сообщает «Рамблер», заявление уже приняли к производству.
По данным телеграм-канала «Звездач», Топалов является учредителем ООО «МСМ». Ответчиком по иску выступает ООО «Консорциум ФПК».
Артист требует взыскать 20 млн рублей задолженности по договору займа, а также проценты за пользование кредитом в размере 3 млн 757 тысяч 73 рублей и неустойку в виде пени 740 тысяч рублей.
Суд подтвердил, что исковое заявление соответствует всем требованиям. Предварительное заседание назначено на 18 августа в здании суда на Большой Тульской улице в Москве.
*Запрещен в РФ
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