«Перепеть хиты»: Критик Соседов назвал условие для возвращения звёзд нулевых

28 апреля 2026, 19:50

Критик Сергей Соседов высказался о возвращении групп нулевых на российскую сцену

В российской музыкальной индустрии начинается эпоха возвращения групп, которые лидировали в чартах в нулевые годы. Музыкальный критик Сергей Соседов высказал своё мнение об этом процессе.





В беседе с Общественной Службой Новостей эксперт заявил, что на сцену стоит возвращаться тем артистам, которые вызовут интерес у основной аудитории.

«Если этих певцов принимает новое поколение слушателей, то у меня нет вопросов. Кто бы мог подумать, что сегодняшняя молодёжь станет переслушивать альбомы Надежды Кадышевой, но тем не менее мы это наблюдаем», — заявил Соседов.

«По этой причине звёздам, чья слава пришлась на начало нулевых, придётся задуматься о новой аранжировке или перепеть свои же хиты, но в иной тональности, формате и так далее», — подчеркнул критик.