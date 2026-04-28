«Перепеть хиты»: Критик Соседов назвал условие для возвращения звёзд нулевых
В российской музыкальной индустрии начинается эпоха возвращения групп, которые лидировали в чартах в нулевые годы. Музыкальный критик Сергей Соседов высказал своё мнение об этом процессе.
В беседе с Общественной Службой Новостей эксперт заявил, что на сцену стоит возвращаться тем артистам, которые вызовут интерес у основной аудитории.
«Если этих певцов принимает новое поколение слушателей, то у меня нет вопросов. Кто бы мог подумать, что сегодняшняя молодёжь станет переслушивать альбомы Надежды Кадышевой, но тем не менее мы это наблюдаем», — заявил Соседов.Однако он добавил: вернувшимся коллективам всё равно придётся переделывать свои популярные хиты. Он объяснил это тем, что даже пять лет назад музыкальные вкусы слушателей отличались от сегодняшних.
«По этой причине звёздам, чья слава пришлась на начало нулевых, придётся задуматься о новой аранжировке или перепеть свои же хиты, но в иной тональности, формате и так далее», — подчеркнул критик.