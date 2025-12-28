«Немножко вы отсталые»: Елена Борщёва жёстко высказалась о зумерах

28 декабря 2025, 12:25

Елена Борщёва заявила, что современная молодёжь не готова ко взрослой жизни

Елена Борщёва (Фото: Instagram* / @lenaborshcheva)

Елена Борщёва поделилась резким мнением о поколении зумеров, заявив, что многие из них слишком инфантильны и не спешат взрослеть. Об этом сообщает Popcake.





Актриса отметила, что делает такие выводы в том числе на личном опыте — наблюдая за своей старшей дочерью.



По словам Борщёвой, её ребёнок долгое время был не готов даже к школе, а сейчас предпочитает оставаться в комфортном «детском» состоянии — смотреть мультфильмы и не брать на себя серьёзную ответственность. Артистка считает, что у нынешнего поколения нет реальных проблем, из-за чего процесс взросления затягивается.





«Немножко вы не такие, вы отсталые, скажем. Надо созреть немножко. Им придётся стать взрослыми, когда мы уйдем на пенсию», — заявила Борщёва.