«Немножко вы отсталые»: Елена Борщёва жёстко высказалась о зумерах
Елена Борщёва заявила, что современная молодёжь не готова ко взрослой жизни
Елена Борщёва поделилась резким мнением о поколении зумеров, заявив, что многие из них слишком инфантильны и не спешат взрослеть. Об этом сообщает Popcake.
Актриса отметила, что делает такие выводы в том числе на личном опыте — наблюдая за своей старшей дочерью.
По словам Борщёвой, её ребёнок долгое время был не готов даже к школе, а сейчас предпочитает оставаться в комфортном «детском» состоянии — смотреть мультфильмы и не брать на себя серьёзную ответственность. Артистка считает, что у нынешнего поколения нет реальных проблем, из-за чего процесс взросления затягивается.
«Немножко вы не такие, вы отсталые, скажем. Надо созреть немножко. Им придётся стать взрослыми, когда мы уйдем на пенсию», — заявила Борщёва.