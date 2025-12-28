«Сумму побольше»: Наталья Подольская намекнула на подарок от Владимира Преснякова

28 декабря 2025, 12:05

Наталья Подольская призналась, что ждёт от мужа не сюрприз, а солидный презент

Наталья Подольская (Фото: Instagram* / @nataliapodolskaya)

Наталья Подольская рассказала, что встречает Новый год на работе — 31 декабря у певицы запланировано выступление. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Впрочем, праздничное настроение это не отменяет: артистка заранее подготовила подарки для всей семьи и подошла к вопросу с фантазией.



По словам Натальи, детям она купила необычные домашние тапки — в виде круассанов, хот-догов и даже какашек. А вот с подарком для себя певица решила немного подождать — и откровенно призналась, чего именно ждёт от мужа Владимира Преснякова.





«Вот я ещё ничего, я выжидаю момент, чтобы он (подарок) был правильный и чтобы сумму побольше подарил», — с улыбкой поделилась Подольская.