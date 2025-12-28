Алёна Водонаева показала фигуру в «голом» платье без бюстгальтера
Телеведущая и блогер Алёна Водонаева опубликовала в Instagram* серию фотографий. В центре внимания оказался образ в полупрозрачном чёрном платье.
На основных кадрах 43-летняя Водонаева позирует перед зеркалом в длинном платье с глубоким декольте. Знаменитость не стала надевать под него бюстгальтер. К наряду она добавила капроновые колготки в тон и классические туфли на каблуках.
Телеведущая уложила волосы в свободные волны и нанесла макияж с акцентом на тёмно-коричневую помаду. В той же публикации блогер представила второй образ. На другом фото она появляется в обтягивающем комбинезоне.
