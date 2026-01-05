«Немножко ждем»: адвокат Лурье о сроках выселения Долиной из квартиры

05 января 2026, 17:28

Адвокат Свириденко: Лурье будет узнавать о выселении Долиной после праздников

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье будет связываться с артисткой по поводу ее выселения из квартиры после окончания новогодних праздников. Об этом рассказала NEWS.ru адвокат Светлана Свириденко.