Достижения.рф

«Немножко ждем»: адвокат Лурье о сроках выселения Долиной из квартиры

Адвокат Свириденко: Лурье будет узнавать о выселении Долиной после праздников
Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье будет связываться с артисткой по поводу ее выселения из квартиры после окончания новогодних праздников. Об этом рассказала NEWS.ru адвокат Светлана Свириденко.



По ее словам, в период каникул все заняты своими делами.

Ранее представители певицы обещали освободить помещение к 5 января, но сама Лурье обратилась к Долиной с просьбой сделать это 30 декабря, чтобы ускорить процесс.

25 декабря Мосгорсуд постановил выселить певицу Ларису Долину из квартиры в Хамовниках, которую приобрела Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку артистки. Решение вступило в силу незамедлительно.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0