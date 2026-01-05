«Немножко ждем»: адвокат Лурье о сроках выселения Долиной из квартиры
Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье будет связываться с артисткой по поводу ее выселения из квартиры после окончания новогодних праздников. Об этом рассказала NEWS.ru адвокат Светлана Свириденко.
По ее словам, в период каникул все заняты своими делами.
Ранее представители певицы обещали освободить помещение к 5 января, но сама Лурье обратилась к Долиной с просьбой сделать это 30 декабря, чтобы ускорить процесс.
25 декабря Мосгорсуд постановил выселить певицу Ларису Долину из квартиры в Хамовниках, которую приобрела Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку артистки. Решение вступило в силу незамедлительно.
