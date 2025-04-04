Ненависть к России, жизнь на две страны, гостевой брак: где сейчас актер Андрей Смоляков

Певица Клава Кока (Клавдия Высокова) рассказала в соцсетях о неудачной смене имиджа. Исполнительница решила нарастить волосы и сменить их цвет по настоянию своей команды. Русый оттенок ей не понравился, а потом она увидела, что волосы еще и кудрявые. Знаменитость даже собиралась отменить съемки.