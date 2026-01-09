«Немножко перегрелся»: Самбурская резко ответила на слова Кушанашвили

09 января 2026, 12:25

Самбурская возмутилась слухами о романе и «отказе» Кушанашвили

Настасья Самбурская (Фото: Instagram* / @samburskaya)

Настасью Самбурскую возмутили слухи о её личной жизни, которые распространил Отар Кушанашвили.