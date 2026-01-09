Достижения.рф

«Немножко перегрелся»: Самбурская резко ответила на слова Кушанашвили

Самбурская возмутилась слухами о романе и «отказе» Кушанашвили
Настасья Самбурская (Фото: Instagram* / @samburskaya)

Настасью Самбурскую возмутили слухи о её личной жизни, которые распространил Отар Кушанашвили.



Журналист заявил, что актриса якобы отвергла его, однако сама Самбурская уверяет — ничего подобного в её памяти нет.

По словам актрисы, их общение было крайне ограниченным и не выходило за рамки редких сообщений. Она пояснила, что Кушанашвили добавился к ней в период конфликта с Виктором Дробышем, писал слова поддержки, а позже несколько раз поздравлял с праздниками. Это происходило ещё в 2019 году, после чего, как утверждает Самбурская, никаких контактов между ними больше не было.

Актриса дала понять, что заявления Кушанашвили не соответствуют действительности, предположив, что он либо что-то перепутал, либо сказал лишнее.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

