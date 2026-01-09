«Немножко перегрелся»: Самбурская резко ответила на слова Кушанашвили
Настасью Самбурскую возмутили слухи о её личной жизни, которые распространил Отар Кушанашвили.
Журналист заявил, что актриса якобы отвергла его, однако сама Самбурская уверяет — ничего подобного в её памяти нет.
По словам актрисы, их общение было крайне ограниченным и не выходило за рамки редких сообщений. Она пояснила, что Кушанашвили добавился к ней в период конфликта с Виктором Дробышем, писал слова поддержки, а позже несколько раз поздравлял с праздниками. Это происходило ещё в 2019 году, после чего, как утверждает Самбурская, никаких контактов между ними больше не было.
Актриса дала понять, что заявления Кушанашвили не соответствуют действительности, предположив, что он либо что-то перепутал, либо сказал лишнее.
