Звезда «Универа» назвала подарки, которые не стоит дарить женщинам на 8 Марта
Актриса Валентина Рубцова назвала парфюмерию нежелательным подарком на 8 Марта
Звезда сериала «Универ» Валентина Рубцова рассказала о неудачных подарках на 8 Марта.
В беседе с Общественной Службой Новостей Валентина назвала парфюмерию сомнительным подарком, поскольку мужчины часто не знают вкусов женщин.
«Для начала нужно знать, какие предпочтения у того, кому вы выбираете этот самый подарок. Есть дамы, которые предпочитают более стойкие ароматы, другим нравятся сладкие. И выбирать аромат, не зная, что любит девушка, — это всё равно, что играть в русскую рулетку», — пояснила актриса.Сама Рубцова считает главным подарком поддержку семьи.
«Семья — это лучший дар, о котором только можно мечтать, поэтому подарки, конечно, получать приятно. Но быть окружённой родными — вот это поистине большая удача», — подытожила она.Ранее Валентина Рубцова высказалась об использовании ИИ в кино.