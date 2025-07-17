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«Ненужное это все»: Рудова раскритиковала инициативу Чеховой

Наталья Рудова осудила инициативу Чеховой о законопроектах в сфере знакомств
Наталья Рудова (Фото: Telegram @rudovanatalove)

На премьере фильма «Прогулка» Наталья Рудова резко высказалась об инициативе Анфисы Чеховой, назвав ее «ненужной» и заявив, что разработкой законопроектов должны заниматься чиновники.



Актриса подчеркнула, что предпочитает знакомиться по рекомендации друзей, в то время как Анфиса Чехова ранее делилась своим опытом использования сайтов знакомств.

«Мне кажется ту мач инициатив от ненужных людей, которые лезут в то, во что лезть не нужно», — заявила девушка журналисту «Звездач».

Напомним, ранее Анфиса Чехова рассказала о своем опыте на сайте знакомств. От одного из поклонников телеведущей пришлось даже убегать.

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Виктория Иванченко

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