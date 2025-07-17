«Ненужное это все»: Рудова раскритиковала инициативу Чеховой

17 июля 2025, 16:31

Наталья Рудова осудила инициативу Чеховой о законопроектах в сфере знакомств

Наталья Рудова (Фото: Telegram @rudovanatalove)

На премьере фильма «Прогулка» Наталья Рудова резко высказалась об инициативе Анфисы Чеховой, назвав ее «ненужной» и заявив, что разработкой законопроектов должны заниматься чиновники.





Актриса подчеркнула, что предпочитает знакомиться по рекомендации друзей, в то время как Анфиса Чехова ранее делилась своим опытом использования сайтов знакомств.





«Мне кажется ту мач инициатив от ненужных людей, которые лезут в то, во что лезть не нужно», — заявила девушка журналисту «Звездач».