«Ненужное это все»: Рудова раскритиковала инициативу Чеховой
Наталья Рудова осудила инициативу Чеховой о законопроектах в сфере знакомств
На премьере фильма «Прогулка» Наталья Рудова резко высказалась об инициативе Анфисы Чеховой, назвав ее «ненужной» и заявив, что разработкой законопроектов должны заниматься чиновники.
Актриса подчеркнула, что предпочитает знакомиться по рекомендации друзей, в то время как Анфиса Чехова ранее делилась своим опытом использования сайтов знакомств.
«Мне кажется ту мач инициатив от ненужных людей, которые лезут в то, во что лезть не нужно», — заявила девушка журналисту «Звездач».
Напомним, ранее Анфиса Чехова рассказала о своем опыте на сайте знакомств. От одного из поклонников телеведущей пришлось даже убегать.