Раскрыта сумма гонорара певицы Славы за выступление в баре Москвы

17 июля 2025, 15:13

Стало известно, сколько заработает певица Слава на концерте в баре

Анастасия Сланевская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Анастасия Сланевская, более известная под псевдонимом Слава, анонсировала даты осенних концертов. На одном из выступлений в московском баре артистка заработает более 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «‎Звездач».