Раскрыта сумма гонорара певицы Славы за выступление в баре Москвы
Певица Анастасия Сланевская, более известная под псевдонимом Слава, анонсировала даты осенних концертов. На одном из выступлений в московском баре артистка заработает более 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Один из осенних концертов певицы пройдёт 10 октября в музыкальном баре «PETTER», расположенном в самом центре Москвы. Ресторан приглашает всех желающих погрузиться в атмосферу удовольствия и насладиться отдыхом в ритме столицы, однако билеты на выступление Славы обойдутся поклонникам в 9,5 тысяч рублей, а самые дорогие — в 20,5 тысяч. При условии полной посадки организаторы концерта заработают 1,4 миллиона рублей.
Ранее Сланевская, восстанавливаясь перед концертами в роскошном отеле на Мальдивах, потерпела невероятную неприятность. Певица, вернувшись из отпуска, обнаружила, что она вся искусана постельными клопами. Артистка сожгла все вещи и разбирается с владельцем отеля.
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