«Необъективное судейство»: Ирина Салтыкова раскрыла закулисные тайны шоу «ВИА Суперстар!»

12 ноября 2026, 05:29

Певица Салтыкова пожаловалась на предвзятое судейство в шоу «ВИА Суперстар!»

Ирина Салтыкова (Фото: Instagram* / @irinasaltykova_official)

По субботам на НТВ идёт ностальгическое шоу «ВИА Суперстар!», где в прошлом певица Ирина Салтыкова успела побывать как в числе участников, так и среди судей. Своё мнение об этом она высказала в подкасте «До Звезды».





В 2022 году Салтыкова приняла участие в третьем сезоне проекта «Суперстар! Возвращение». Певица стремилась к победе, но в итоге покинула шоу: причиной стали невысокие оценки жюри за номер с хитом бывшего мужа Виктора Салтыкова. Выступление критически оценили Стас Пьеха и Лера Кудрявцева, и из‑за нехватки баллов артистка выбыла из конкурса — этот эпизод сопровождался громким конфликтом.



Позже 60‑летняя певица вошла в состав жюри пятого сезона и выступила приглашённым судьёй в премьерном выпуске прошлого года. Однако впечатления от работы у неё остались неоднозначные. Салтыкова призналась, что само участие в «Суперстар» не дало ей ощутимого творческого импульса. Подъём в карьере пришёл позже, примерно через год, и артистка даже не может точно объяснить почему.



Говоря о судействе, певица старалась подбирать осторожные формулировки, но всё же призналась, что оценки участникам складываются не только из профессиональных критериев.



«Когда была в жюри, руководство с меня не требовало, чтобы я кого‑то ругала или хвалила. Но там необъективное судейство, вы же понимаете. Я всем хорошие оценки ставила, потому что не могу артисту поставить мало. Не хотела никого обижать», — рассказала Ирина.