«Жёлтые побегушки»: Друг Соседова призвал не искать злой умысел в его смерти

11 ноября 2026, 21:22

Друг Сергея Соседова призвал не искать злой умысел в смерти журналиста

Сергей Соседов (Фото: кадр из шоу «Алёна, блин!»)

Друг журналиста Сергея Соседова, журналист Илья Легостаев, заявил, что вокруг смерти музыкального критика не стоит устраивать «жёлтые побегушки» и искать злой умысел.





В беседе с изданием «Абзац» Легостаев призвал перевернуть эту страницу и помнить Соседова с самых лучших сторон.

«У меня нет каких-то дополнительных соображений по этому поводу, кроме тех, что уже были озвучены. Было сказано, что Сергею стало плохо, поэтому он потерял равновесие и упал. У меня нет никаких оснований как-то сомневаться, искать вокруг этого злой умысел. Что бы ни произошло, Сергея уже не вернуть. Поэтому я считаю, нужно перевернуть эту страницу, оставить его таким, каким его знали с самых лучших сторон, и не устраивать из-за этого какие-то вот жёлтые побегушки», — высказался журналист.