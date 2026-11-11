Отец Меган Маркл нарушил условия домашнего ареста
Томас Маркл-старший, отец герцогини Сассекской Меган Маркл, был взят под стражу в США после нарушения условий домашнего ареста. Об этом сообщает портал Page Six.
По данным издания, 82-летний Маркл-старший, страдающий деменцией, обвиняется в хранении детской порнографии. 6 ноября ему было предъявлено обвинение, после чего суд поместил его под домашний арест в пансионате для престарелых во Флориде, где он проживает. Мужчине было предписано являться на судебные заседания и носить электронный браслет для отслеживания местоположения.
Как сообщил прокурор США по Центральному округу Калифорнии Билл Эссайли, в ночь на вторник Маркл срезал браслет. Представитель Службы маршалов добавил, что после снятия браслета местонахождение Маркла стало неизвестно, а пансионат, в котором он проживал, «отказался принимать его обратно». Эссайли уточнил, что прокуратура обратилась в суд с просьбой отозвать освобождение мужчины и задержать его в ожидании суда.
Ранее обвиненный в педофилии отец Меган Маркл заявил о проблемах с памятью. Весной этого года журналистка Кэролайн Грэм передавала Марклу, перенесшему операцию на Филиппинах, письмо от дочери.
Читайте также: