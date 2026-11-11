Отец Меган Маркл нарушил условия домашнего ареста

11 ноября 2026, 22:19

Page Six: Томаса Маркла отправили под стражу после нарушения домашнего ареста

Меган Маркл (Фото: кадр из фильма «Форс-мажоры» (2011-2019)

Томас Маркл-старший, отец герцогини Сассекской Меган Маркл, был взят под стражу в США после нарушения условий домашнего ареста. Об этом сообщает портал Page Six.