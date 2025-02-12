«‎Необходимо раздеться»: Надежда Ангарская раскрыла секреты отношений с мужем и свекровью, рассказала о похудении и онкологии

Николай Федчук и Надежда Ангарская (Фото: Вконтакте @nadezhdaangaa)
В 2023 году Надежда Ангарская вступила в брак с футбольным тренером Николаем Федчуком. Этот союз стал для нее настоящим подарком судьбы, так как, по словам артистки, она наконец-то нашла поддержку и понимание.
Какие перемены произошли в её жизни после вступления в брак и какие изменения в образе жизни она приняла для повышения своего здоровья? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Конфликты и ревностьВ отличие от ее первого брака, который был полон ревности и конфликтов, отношения с Николаем характеризуются гармонией и взаимопониманием. Надежда отмечает, что супруг поддерживает ее в любых начинаниях, включая творческие проекты и поездки.
«Самое главное в нашей семье и за что я особенно благодарна мужу, так это за то, что он поддерживает меня в любых обстоятельствах. В плане творчества вообще мне ничего не запрещает. Надо ехать в длительную командировку? Пожалуйста! Необходимо раздеться в кадре? Давай обсудим, почему нет? Такой вот он незашоренный человек. Мы с мужем дополняем друг друга, а это в семье очень важно», — заявила она.
Семейные ценности и воспитание детейНадежда и Николай воспитывают полуторагодовалого сына Даниила. Помимо этого, у Надежды есть девятилетний сын Давид от предыдущего брака. Артистка подчеркивает, что дети стали центром ее жизни, она старается посвящать им все свое свободное время. Поддержка свекрови также играет важную роль в их семье, позволяя Надежде уделять внимание карьере и личным проектам.
Николай Федчук и Надежда Ангарская (Фото: Вконтакте @nadezhdaangaa)
Борьба с лишним весомНа протяжении многих лет Надежда Ангарская ведет борьбу с лишним весом. Недавно она сбросила 17 килограммов после того, как почувствовала ухудшение самочувствия на репетициях. Певица обратилась к эндокринологу, который назначил ей безуглеводную диету и медикаментозное лечение. Надежда осознает важность контроля своего веса не только для внешности, но и для здоровья.
Здоровье как приоритетАнгарская признается, что сбросила вес также из-за опасений развития сахарного диабета, которым страдал ее отец. Онкологическое заболевание у него развилось на фоне диабета, что стало для Надежды серьезным предупреждением. Теперь она активно использует рекомендации врачей и применяет различные добавки и витамины для контроля аппетита и поддержания здоровья.
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Дарья Осипова