«Одной масти»: Юлия Меньшова нашла своё сходство с питомцем
Юлия Меньшова поделилась в личном блоге снимками со своим новым питомцем — щенком породы веймаранер.
Фотографии были сделаны в лифте: актриса позирует в сером шерстяном пальто и светло-сером костюме, создавая визуально гармоничный образ.
Поклонников особенно развеселило то, что сама Меньшова обратила внимание на сходство с питомцем. В подписи к кадрам она пошутила, что если кто-то сомневается в том, что собаки и их хозяева похожи, то у неё есть наглядное доказательство.
Щенок с характерным серо-коричневым окрасом и яркими голубыми глазами стал долгожданным пополнением в семье и уже успел очаровать подписчиков артистки.
