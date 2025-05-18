Дочь Якубовича оказалась не в курсе съемок отца в фильме Германики

Леонид Якубович (фото: Instagram* @yakubovitch)
Дочь Леонида Якубовича оказалась не в курсе съемок отца в фильме Валерии Гай Германики, пишет «Абзац».
По словам Варвары Видо, о съемках она узнала из соцсетей.
Неделю назад Валерия Гай Германика объявила о начале съемок боди-хоррора, который должен стать конкурентом зарубежного фильма «Субстанция». Как утверждает режиссер, в картине должен сняться Леонид Якубович. Сам ведущий еще не комментировал эти новости.
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*Запрещен в РФ
«К сожалению, я ничего не знаю о проекте. Сама о фильме узнала из новостей только на днях», — отметила она.
Неделю назад Валерия Гай Германика объявила о начале съемок боди-хоррора, который должен стать конкурентом зарубежного фильма «Субстанция». Как утверждает режиссер, в картине должен сняться Леонид Якубович. Сам ведущий еще не комментировал эти новости.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова