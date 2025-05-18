Дочь Якубовича оказалась не в курсе съемок отца в фильме Германики

Экс-супруг певицы Анжелики Агурбаш предприниматель Николай заявил «Новым русским сенсациям», что она хотела денег за свидания отца с сыном. По словам мужчины, исполнительница вычеркнула его из жизни, когда он разорился. Более того, она поставила Николаю, по его словам, условия, которые он не может выполнить при всем желании.