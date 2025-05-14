«Неопределенность присутствует»: как живет Ярослав Могильников после разрыва с Анной Пересильд

Кирилл Андреев, один из самых заметных участников группы «Иванушки International», в 90-х был настоящим кумиром — спортивный, харизматичный, с толпами поклонниц по всей стране. Однако вопреки статусу секс-символа, личная жизнь артиста с самого начала сложилась стабильно. Подробнее в материале «Радио 1».