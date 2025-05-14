«Неопределенность присутствует»: как живет Ярослав Могильников после разрыва с Анной Пересильд

Ярослав Могильников (Фото: Телеграм @yage_mudriy)
17-летний Ярослав Могильников, прославившийся после роли Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», раскрыл нынешний статус в отношениях.
После прошлогоднего расставания с Анной Пересильд, с которой он познакомился на съемках, поклонники предполагали, что у него появилась новая пассия. Однако сам актер заявил, что сейчас его сердце свободно, а главный человек в его жизни – мать. Такими подробностями он поделился с изданием «7Дней».
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«Еще у меня есть лучшая подруга. Друзья есть, из моего родного города и в Москве. А любимой девушки на данный момент нет», — поделился Могильников.Сейчас внимание молодого актера сосредоточено на учебе, с которой всегда все было не гладко. После колледжа Ярослав мечтает поступить в один из ведущих театральных вузов страны.
«Пока есть некоторая неопределенность, но я надеюсь поступить в ГИТИС», — рассказал о планах на будущее Могильников.Кроме того, он предпочел не комментировать разрыв с 15-летней коллегой по сериалу. Сама Анна Пересильд в интервью с Надеждой Стрелец намекнула, что инициатором расставания стала именно она — из-за измены и нечестности партнера.
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