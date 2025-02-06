Ноги пострадали, но голос все еще хорош: жена Оззи Осборна рассказала о его здоровье

Оззи Осборн (Фото: Инстаграм* @ozzyosbourne)
Лидер Black Sabbath Оззи Осборн счастлив из-за предстоящего воссоединения коллектива в полном составе на концерте в Великобритании. Об этом объявила жена музыканта. Еще она рассказала о состоянии артиста, сообщила газета The Sun.
Оззи Осборн страдает от болезни Паркинсона. Из-за этого лидер Black Sabbath не имеет возможности ходить. Но при этом у музыканта хорошо сохранился голос, что бесспорно важно перед в преддверии выступления.
Сам Оззи недавно порадовался, что у него получилось дожить до 2025 года. В связи с этим музыкант даже не так сильно расстраивается из-за парализованных ног.
Ранее сообщалось, что супермодель Наоми Кэмпбелл заподозрили в растрате денежных средств из благотворительного фонда Fashion for Relief.
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«Болезнь Паркинсона — прогрессирующее заболевание. Его нельзя стабилизировать. Оно поражает разные части тела, и у него пострадали ноги. Но его голос так же хорош, как и раньше», — обратила внимание жена Осборна.
Сам Оззи недавно порадовался, что у него получилось дожить до 2025 года. В связи с этим музыкант даже не так сильно расстраивается из-за парализованных ног.
Ранее сообщалось, что супермодель Наоми Кэмпбелл заподозрили в растрате денежных средств из благотворительного фонда Fashion for Relief.
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Ольга Енгалычева