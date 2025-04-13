Неповторимая красота, отсутствие счастья после шести браков и смерть в одиночестве: нелегкая женская доля Натальи Кустинской

Наталья Кустинская (Фото: д/ф «Наталья Кустинская. Красота как проклятье» Первый канал)
Наталья Кустинская — известная советская актриса, прославившаяся благодаря ролям в многочисленных фильмах. Талант и харизма сделали её одной из самых ярких звёзд советского кино.
Артистку называли «советской Брижит Бардо», секс-символом эпохи, а в 1960-х французский журнал Candide включил её в топ-10 красивейших актрис мира. Никто не мог предположить, что жизнь блистательной актрисы закончится весьма печально. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Наталья Кустинская (Фото: д/ф «Наталья Кустинская. Красота как проклятье» Первый канал)
Наталья Николаевна Кустинская родилась весной 1938 года в Москве. Отец девочки, Николай Андреевич Кустинский, был известным куплетистом и танцором чечётки. Позже он стал директором киностудии «Мосфильм». Мать девочки, Марина Сергеевна Вдовенко, была популярной эстрадной певицей. Родительский дом всегда был полон гостей, среди которых были всеми известные Лидия Русланова, Клавдия Шульженко и Изабелла Юрьева.
Наталия унаследовала от родителей красоту, музыкальный слух, голос, артистизм и жизнерадостность. Она получила музыкальное образование в школе при училище имени Гнесиных и успешно прошла конкурсный отбор в театральные вузы: Щукинское училище и ВГИК, остановившись на последнем.
В 1959 году, будучи студенткой, дебютировала в кино в фильме «Хождение по мукам. Хмурое утро». За время учёбы снялась в нескольких фильмах. В 1961 году окончила ВГИК и начала успешную карьеру. После выхода на экраны фильма «Три плюс два» об актрисе заговорила вся страна. Творческий путь Натальи Кустинской в киноиндустрии длился три десятилетия, но за это время она успела воплотить на экране лишь 22 персонажа.
Наталья Кустинская и Юрий Чулюкин (Фото: д/ф «Наталья Кустинская. Красота как проклятье» Первый канал)
Личная жизнь актрисы была такой же яркой, как и ее внешность. В 19 лет Наталья Николаевна связала себя узами брака с режиссёром Юрием Чулюкиным, который был старше её на девять лет. Окружающие были убеждены, что супруг-режиссёр будет снимать жену в своих фильмах. Но Юрий Степанович не только не спешил снимать Кустинскую в своих проектах, но и начал отговаривать от съемок у других режиссеров.
Чулюкин жутко ревновал Наталью Николаевну и никогда не радовался ее актерским успехам. Однако муж не мог контролировать каждый шаг Натальи Кустинской. Когда она согласилась сняться в комедии «Три плюс два» в бикини, он был недоволен. Во время съемок за ней ухаживали коллеги — Андрей Миронов и Евгений Жариков. Миронов получил отказ, так как Наталья относилась к нему как к другу. Жариков, женатый на Валентине Зотовой, вел себя как холостяк и пытался привлечь внимание Натальи, но тоже получил отказ.
В середине 1960-х годов режиссёр Владимир Чулюкин пригласил свою супругу Наталью Кустинскую на главную роль в фильме «Королевская регата». Это была их первая и последняя совместная работа. Во время работы над фильмом актриса узнала об измене мужа и подала на развод.
Наталья Кустинская (Фото: д/ф «Наталья Кустинская. Красота как проклятье» Первый канал)
Вторым мужем актрисы стал переводчик в посольстве СССР в Индии, а затем сотрудник Министерства внешней торговли СССР Олег Волков. Их союз длился всего два года и завершился после появления на свет сына Дмитрия. Так случилось, что муж коллеги по фильму «Три плюс два» Натальей Фатеевой страстно влюбился в Наталью Николаевну. Герой Советского Союза, летчик-космонавт Борис Егоров буквально брал штурмом квартиру Волкова и актрисы.
Наталья Кустинская и Борис Егоров (Фото: д/ф «Наталья Кустинская. Красота как проклятье» Первый канал)
В 1970-м Наталья Кустинская вышла замуж за полковника Бориса Егорова. Борис стал прекрасным отчимом для маленького Мити. Он возил его на картинговые гонки, обучал полётам на дельтаплане, и все выходные они были неразлучны. Наталья была верной спутницей своего супруга. Она сопровождала его в деловых поездках и командировках.
Их роман подошёл к концу неожиданно, спустя почти два десятка лет. Она оказалась в больнице с серьёзным повреждением позвоночника после того, как упала, гуляя с собакой. В медицинском учреждении Борис посещал её нечасто, никогда не проводил там ночь, хотя такая возможность была, и она начала подозревать, что у Бориса появилась другая.
Как оказалось, она была права. Ей сообщили, что у её супруга роман с его коллегой, и они живут вместе на даче. Она не смогла смириться с этим и в порыве эмоций подала на развод.
Новые отношения Бориса быстро закончились, и он пытался вымолить у Кустинской прощение, но она уже нашла утешение в объятиях профессора Геннадия Хромушина. Когда Борис понял, что ничего не вернуть, то потребовал раздела недвижимости, и актриса была вынуждена переехать в более скромную квартиру.
Наталья Кустинская и Геннадий Хромушин (Фото: д/ф «Наталья Кустинская. Красота как проклятье» Первый канал)
Геннадий был замечательным человеком и очень любил актрису. Это был счастливый брак длиной в 12 лет. В 2002 году Хромушина не стало. Артистка была глубоко потрясена этой потерей, но это было лишь началом череды трагических событий.
В том же году умер семимесячный внук Натальи Николаевны, а за ним из-за сердечной недостаточности скончался сын. Кустинская погрузилась в сильнейшую депрессию, выйти из которой ей помогла новая любовь.
Наталья Кустинская с сыном Дмитрием (Фото: д/ф «Наталья Кустинская. Красота как проклятье» Первый канал)
В 2004 году она в пятый раз связала себя узами брака с Владимиром Масленниковым. К сожалению, этот союз оказался недолгим: через пять лет супруг ушёл из жизни из-за онкологического заболевания.
Наталья Кустинская (Фото: д/ф «Наталья Кустинская. Красота как проклятье» Первый канал)
Шестой раз она вышла замуж за человека, который был намного моложе её. Он обещал ей помощь и поддержку, а взамен попросил прописать его в своей квартире. Но вскоре выяснилось, что он был мошенником и хотел получить её жилплощадь. После этого он исчез из её жизни. Актриса обратилась в полицию и потом добилась с ним развода через суд.
Наталья Кустинская (Фото: д/ф «Наталья Кустинская. Красота как проклятье» Первый канал)
В 2010 году актриса получила травму позвоночника, упав в ванной комнате. Это привело к тому, что она оказалась прикована к постели. Последние годы звезда провела в полном одиночестве и забвении. За ней приходили ухаживать волонтеры, и только изредка навещали близкие друзья. Через два года у неё началось воспаление лёгких, и актриса впала в кому. В возрасте 74 лет Наталья Николаевна ушла из жизни, так и не придя в сознание.
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Ранние годы
Наталья Кустинская (Фото: д/ф «Наталья Кустинская. Красота как проклятье» Первый канал)
Наталья Николаевна Кустинская родилась весной 1938 года в Москве. Отец девочки, Николай Андреевич Кустинский, был известным куплетистом и танцором чечётки. Позже он стал директором киностудии «Мосфильм». Мать девочки, Марина Сергеевна Вдовенко, была популярной эстрадной певицей. Родительский дом всегда был полон гостей, среди которых были всеми известные Лидия Русланова, Клавдия Шульженко и Изабелла Юрьева.
Наталия унаследовала от родителей красоту, музыкальный слух, голос, артистизм и жизнерадостность. Она получила музыкальное образование в школе при училище имени Гнесиных и успешно прошла конкурсный отбор в театральные вузы: Щукинское училище и ВГИК, остановившись на последнем.
В 1959 году, будучи студенткой, дебютировала в кино в фильме «Хождение по мукам. Хмурое утро». За время учёбы снялась в нескольких фильмах. В 1961 году окончила ВГИК и начала успешную карьеру. После выхода на экраны фильма «Три плюс два» об актрисе заговорила вся страна. Творческий путь Натальи Кустинской в киноиндустрии длился три десятилетия, но за это время она успела воплотить на экране лишь 22 персонажа.
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Режиссер Чулюкин
Наталья Кустинская и Юрий Чулюкин (Фото: д/ф «Наталья Кустинская. Красота как проклятье» Первый канал)
Личная жизнь актрисы была такой же яркой, как и ее внешность. В 19 лет Наталья Николаевна связала себя узами брака с режиссёром Юрием Чулюкиным, который был старше её на девять лет. Окружающие были убеждены, что супруг-режиссёр будет снимать жену в своих фильмах. Но Юрий Степанович не только не спешил снимать Кустинскую в своих проектах, но и начал отговаривать от съемок у других режиссеров.
Чулюкин жутко ревновал Наталью Николаевну и никогда не радовался ее актерским успехам. Однако муж не мог контролировать каждый шаг Натальи Кустинской. Когда она согласилась сняться в комедии «Три плюс два» в бикини, он был недоволен. Во время съемок за ней ухаживали коллеги — Андрей Миронов и Евгений Жариков. Миронов получил отказ, так как Наталья относилась к нему как к другу. Жариков, женатый на Валентине Зотовой, вел себя как холостяк и пытался привлечь внимание Натальи, но тоже получил отказ.
В середине 1960-х годов режиссёр Владимир Чулюкин пригласил свою супругу Наталью Кустинскую на главную роль в фильме «Королевская регата». Это была их первая и последняя совместная работа. Во время работы над фильмом актриса узнала об измене мужа и подала на развод.
Олег Волков
Наталья Кустинская (Фото: д/ф «Наталья Кустинская. Красота как проклятье» Первый канал)
Вторым мужем актрисы стал переводчик в посольстве СССР в Индии, а затем сотрудник Министерства внешней торговли СССР Олег Волков. Их союз длился всего два года и завершился после появления на свет сына Дмитрия. Так случилось, что муж коллеги по фильму «Три плюс два» Натальей Фатеевой страстно влюбился в Наталью Николаевну. Герой Советского Союза, летчик-космонавт Борис Егоров буквально брал штурмом квартиру Волкова и актрисы.
«Он поселился у нас на лестнице. Несколько дней сидел на площадке и каждые пятнадцать минут звонил в дверь. Олег выходил, пытался уговорить его: «Борис, я пока еще хозяин этой квартиры и прошу тебя — уйди. Не надо здесь сидеть». Егоров не реагировал», — вспоминала Кустинская в одном из интервью.Когда Олег Волков узнал о неверности своей жены, он решил свести счёты с жизнью. Развод стал тяжёлым испытанием для обоих супругов, ведь у них был маленький сын.
Космонавт Егоров
Наталья Кустинская и Борис Егоров (Фото: д/ф «Наталья Кустинская. Красота как проклятье» Первый канал)
В 1970-м Наталья Кустинская вышла замуж за полковника Бориса Егорова. Борис стал прекрасным отчимом для маленького Мити. Он возил его на картинговые гонки, обучал полётам на дельтаплане, и все выходные они были неразлучны. Наталья была верной спутницей своего супруга. Она сопровождала его в деловых поездках и командировках.
«Я любила Бориса и ради него готова была трудиться целыми днями, как Золушка. Егорову нравилось, что я занимаюсь хозяйством. Но носить халат, фартук, тапки он запрещал. Я и дома должна была ходить в шикарных туалетах и туфлях на шпильках», — признавалась актриса.
Их роман подошёл к концу неожиданно, спустя почти два десятка лет. Она оказалась в больнице с серьёзным повреждением позвоночника после того, как упала, гуляя с собакой. В медицинском учреждении Борис посещал её нечасто, никогда не проводил там ночь, хотя такая возможность была, и она начала подозревать, что у Бориса появилась другая.
Как оказалось, она была права. Ей сообщили, что у её супруга роман с его коллегой, и они живут вместе на даче. Она не смогла смириться с этим и в порыве эмоций подала на развод.
Новые отношения Бориса быстро закончились, и он пытался вымолить у Кустинской прощение, но она уже нашла утешение в объятиях профессора Геннадия Хромушина. Когда Борис понял, что ничего не вернуть, то потребовал раздела недвижимости, и актриса была вынуждена переехать в более скромную квартиру.
Профессор Хромушин
Наталья Кустинская и Геннадий Хромушин (Фото: д/ф «Наталья Кустинская. Красота как проклятье» Первый канал)
Геннадий был замечательным человеком и очень любил актрису. Это был счастливый брак длиной в 12 лет. В 2002 году Хромушина не стало. Артистка была глубоко потрясена этой потерей, но это было лишь началом череды трагических событий.
В том же году умер семимесячный внук Натальи Николаевны, а за ним из-за сердечной недостаточности скончался сын. Кустинская погрузилась в сильнейшую депрессию, выйти из которой ей помогла новая любовь.
Владимир Масленников
Наталья Кустинская с сыном Дмитрием (Фото: д/ф «Наталья Кустинская. Красота как проклятье» Первый канал)
В 2004 году она в пятый раз связала себя узами брака с Владимиром Масленниковым. К сожалению, этот союз оказался недолгим: через пять лет супруг ушёл из жизни из-за онкологического заболевания.
«Потеряв сына, оставшись совсем одна, я стала серьезно болеть. Отказали ноги, появились проблемы с позвоночником. И судьба вроде бы сжалилась надо мной, послала утешение — Володю, моего супруга. Но потом отняла, как и всех других», — вспоминала актриса.
Аферист Ванин
Наталья Кустинская (Фото: д/ф «Наталья Кустинская. Красота как проклятье» Первый канал)
Шестой раз она вышла замуж за человека, который был намного моложе её. Он обещал ей помощь и поддержку, а взамен попросил прописать его в своей квартире. Но вскоре выяснилось, что он был мошенником и хотел получить её жилплощадь. После этого он исчез из её жизни. Актриса обратилась в полицию и потом добилась с ним развода через суд.
Последние годы жизни
Наталья Кустинская (Фото: д/ф «Наталья Кустинская. Красота как проклятье» Первый канал)
В 2010 году актриса получила травму позвоночника, упав в ванной комнате. Это привело к тому, что она оказалась прикована к постели. Последние годы звезда провела в полном одиночестве и забвении. За ней приходили ухаживать волонтеры, и только изредка навещали близкие друзья. Через два года у неё началось воспаление лёгких, и актриса впала в кому. В возрасте 74 лет Наталья Николаевна ушла из жизни, так и не придя в сознание.
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