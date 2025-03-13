Психбольница и смерть от рук любимого сына: печальная судьба звезды фильма «Тени исчезают в полдень» Александры Завьяловой

Александра Завьялова (Фото: скриншот д/ф «Александра Завьялова. Затворница» ТК ТВЦ)
Заслуженная артистка России Александра Завьялова за долгие годы своей жизни перенесла многие несчастья, выпавшие на ее долю: не сложившийся брак, в одиночку воспитанные дети, забвение в карьере и лечение в психиатрической больнице.
Даже в смерти судьба не была благосклонна к знаменитой актрисе: ее убил любимый сын. О том, как жила актриса, сыгравшая коварную Пистимею в фильме «Тени исчезают в полдень», читайте в материале «Радио 1».
Александра Завьялова (Фото: скриншот д/ф «Александра Завьялова. Затворница» ТК ТВЦ)
Александра Завьялова родилась 4 февраля 1936 года в селе Титовка Тамбовской области. Родители Александры Завьяловой были простыми людьми, не имевшими отношения к искусству, девочка стала вторым ребенком в семье и оказалась очень талантливой артисткой с самого детства. Сама актриса никогда не делилась воспоминаниями о тяжелом детстве, прошедшем в годы Великой Отечественной войны. Однако, несмотря на трудности и лишения, девушка сохранила мечту стать актрисой.
Родители были против поступления Александры в театральный, а вот старшая сестра поддержала и дала денег на заветный билет до Ленинграда. Так одна из самых красивых актрис начала свой творческий путь в Ленинградском театральном институте имени Островского.
Александра Завьялова (Фото: скриншот д/ф «Александра Завьялова. Затворница» ТК ТВЦ)
В 1958 году Александра Семёновна получила диплом актёра и по распределению была направлена в Брестский драматический театр. Артистка проработала в театре около года, отклоняя предложения о съёмках в кино. Она любила театральную сцену и не хотела иного.
Тем не менее, актриса не смогла отклонить предложенную режиссёром Александром Зархи главную роль Лены в фильме «Люди на мосту». Её талант и колоритная внешность идеально подходили для кинематографа. После дебюта в кино последовали картины: «Песня о Кольцове», «Алёшкина любовь», «Ждите писем», «Хлеб и розы», «Будни и праздники». Пик популярности её пришелся на середину шестидесятых годов.
Фотограф Филипп Халсман решил запечатлеть выдающихся личностей Советского Союза, и среди них оказалась актриса Александра Завьялова. В 1961 году фотография Александры Семёновны попала на страницы американского журнала «Лайф», и о советской красавице узнали за океаном.
Александра Завьялова (Фото: скриншот д/ф «Александра Завьялова. Затворница» ТК ТВЦ)
Звездным часом Александры Завьяловой стала работа в фильме «Тени исчезают в полдень». В 1969 году режиссёры Валерий Усков и Владимир Краснопольский приступили к экранизации романа Анатолия Иванова. Они искали актрису на роль красивой и гордой женщины Пистимеи Морозовой, и Завьялова согласилась.
Съёмки фильма длились три года. В начале актриса играла 17-летнюю девушку, а к концу фильма её героине исполнилось 70 лет. Фильм вышел на экраны в 1971 году и стал предпоследним в фильмографии актрисы. Зрители не смогли разделить образ героини с реальной актрисой и буквально засыпали «Мосфильм» гневными письмами о Завьяловой. Так великая актриса пропадет с экрана на долгие 20 лет.
Официально Александра Завьялова была замужем только один раз. Её супругом был художник Дмитрий Бучкин, и в этом браке у них родилась дочь Татьяна. Они прожили вместе до начала 60-х годов, а затем в жизни актрисы произошла яркая встреча с гражданином США Отелло Черезолли. Они познакомились в самолете «Москва — Одесса» и жили в одной гостинице. Прогулки по набережной, вечерние посиделки в ресторане под звуки морского прибоя — эти дни актриса будет вспоминать с теплотой до конца своей жизни.
Мужчина мечты окажется женатым адмиралом военно-морских сил США. Роман продлится 2 недели, после которых Завьялова ушла от мужа и попала в немилость властей. КГБ заподозрило американца в шпионаже и выдворило из Союза, а актриса была названа неблагонадежной гражданкой. Все эти события наложились на угасающую карьеру в кино, и у актрисы началась затяжная депрессия.
В 1976 году Александра Семёновна родила сына Петю. О личности отца мальчика не известно до сих пор. Это произошло спонтанно, она не планировала ничего подобного. Оставить ребёнка было её выбором. Двое детей, отсутствие работы и полное забвение привели артистку в стены психиатрической больницы.
Петю забрали в дом малютки, а дочка осталась с отцом Дмитрием Бучкиным. После выписки из больницы актрисе удалось вернуть ребенка, и в последующие годы она очень трепетно и с большой любовью относилась к сыну.
Александра Завьялова (Фото: скриншот д/ф «Александра Завьялова. Затворница» ТК ТВЦ)
Несмотря на любовь и заботу матери, сын рано начал употреблять алкоголь и вращался в сомнительных компаниях. Пётр прошёл службу в вооружённых силах, после чего освоил профессию повара. Из-за случавшихся у него запоев долго на работе он не задерживался, да и трудиться сильно не спешил. Мать его не винила, говорила, спаивают друзья.
По воле рока любимый сын Петенька и лишил жизни знаменитую актрису. Мужчина убил Александру Семёновну накануне ее 80-летия. События, произошедшие в ночь на 3 февраля 2016 года между матерью и её сыном, остаются неизвестными. В ходе следствия было установлено, что женщина скончалась от ножевого ранения. Сын был настолько пьян во время ссоры с матерью, что даже не вспомнил обстоятельств произошедшего. Суд приговорил его к 8 годам колонии строгого режима.
Александру Семёновну Завьялову похоронили на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.
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Ранние годы
Александра Завьялова (Фото: скриншот д/ф «Александра Завьялова. Затворница» ТК ТВЦ)
Александра Завьялова родилась 4 февраля 1936 года в селе Титовка Тамбовской области. Родители Александры Завьяловой были простыми людьми, не имевшими отношения к искусству, девочка стала вторым ребенком в семье и оказалась очень талантливой артисткой с самого детства. Сама актриса никогда не делилась воспоминаниями о тяжелом детстве, прошедшем в годы Великой Отечественной войны. Однако, несмотря на трудности и лишения, девушка сохранила мечту стать актрисой.
Родители были против поступления Александры в театральный, а вот старшая сестра поддержала и дала денег на заветный билет до Ленинграда. Так одна из самых красивых актрис начала свой творческий путь в Ленинградском театральном институте имени Островского.
Творческий путь
Александра Завьялова (Фото: скриншот д/ф «Александра Завьялова. Затворница» ТК ТВЦ)
В 1958 году Александра Семёновна получила диплом актёра и по распределению была направлена в Брестский драматический театр. Артистка проработала в театре около года, отклоняя предложения о съёмках в кино. Она любила театральную сцену и не хотела иного.
Тем не менее, актриса не смогла отклонить предложенную режиссёром Александром Зархи главную роль Лены в фильме «Люди на мосту». Её талант и колоритная внешность идеально подходили для кинематографа. После дебюта в кино последовали картины: «Песня о Кольцове», «Алёшкина любовь», «Ждите писем», «Хлеб и розы», «Будни и праздники». Пик популярности её пришелся на середину шестидесятых годов.
Фотограф Филипп Халсман решил запечатлеть выдающихся личностей Советского Союза, и среди них оказалась актриса Александра Завьялова. В 1961 году фотография Александры Семёновны попала на страницы американского журнала «Лайф», и о советской красавице узнали за океаном.
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Взлет и резкое падение
Александра Завьялова (Фото: скриншот д/ф «Александра Завьялова. Затворница» ТК ТВЦ)
Звездным часом Александры Завьяловой стала работа в фильме «Тени исчезают в полдень». В 1969 году режиссёры Валерий Усков и Владимир Краснопольский приступили к экранизации романа Анатолия Иванова. Они искали актрису на роль красивой и гордой женщины Пистимеи Морозовой, и Завьялова согласилась.
Съёмки фильма длились три года. В начале актриса играла 17-летнюю девушку, а к концу фильма её героине исполнилось 70 лет. Фильм вышел на экраны в 1971 году и стал предпоследним в фильмографии актрисы. Зрители не смогли разделить образ героини с реальной актрисой и буквально засыпали «Мосфильм» гневными письмами о Завьяловой. Так великая актриса пропадет с экрана на долгие 20 лет.
Личная жизнь
Официально Александра Завьялова была замужем только один раз. Её супругом был художник Дмитрий Бучкин, и в этом браке у них родилась дочь Татьяна. Они прожили вместе до начала 60-х годов, а затем в жизни актрисы произошла яркая встреча с гражданином США Отелло Черезолли. Они познакомились в самолете «Москва — Одесса» и жили в одной гостинице. Прогулки по набережной, вечерние посиделки в ресторане под звуки морского прибоя — эти дни актриса будет вспоминать с теплотой до конца своей жизни.
Мужчина мечты окажется женатым адмиралом военно-морских сил США. Роман продлится 2 недели, после которых Завьялова ушла от мужа и попала в немилость властей. КГБ заподозрило американца в шпионаже и выдворило из Союза, а актриса была названа неблагонадежной гражданкой. Все эти события наложились на угасающую карьеру в кино, и у актрисы началась затяжная депрессия.
В 1976 году Александра Семёновна родила сына Петю. О личности отца мальчика не известно до сих пор. Это произошло спонтанно, она не планировала ничего подобного. Оставить ребёнка было её выбором. Двое детей, отсутствие работы и полное забвение привели артистку в стены психиатрической больницы.
Петю забрали в дом малютки, а дочка осталась с отцом Дмитрием Бучкиным. После выписки из больницы актрисе удалось вернуть ребенка, и в последующие годы она очень трепетно и с большой любовью относилась к сыну.
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Трагическая смерть
Александра Завьялова (Фото: скриншот д/ф «Александра Завьялова. Затворница» ТК ТВЦ)
Несмотря на любовь и заботу матери, сын рано начал употреблять алкоголь и вращался в сомнительных компаниях. Пётр прошёл службу в вооружённых силах, после чего освоил профессию повара. Из-за случавшихся у него запоев долго на работе он не задерживался, да и трудиться сильно не спешил. Мать его не винила, говорила, спаивают друзья.
По воле рока любимый сын Петенька и лишил жизни знаменитую актрису. Мужчина убил Александру Семёновну накануне ее 80-летия. События, произошедшие в ночь на 3 февраля 2016 года между матерью и её сыном, остаются неизвестными. В ходе следствия было установлено, что женщина скончалась от ножевого ранения. Сын был настолько пьян во время ссоры с матерью, что даже не вспомнил обстоятельств произошедшего. Суд приговорил его к 8 годам колонии строгого режима.
Александру Семёновну Завьялову похоронили на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.
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