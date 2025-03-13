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Психбольница и смерть от рук любимого сына: печальная судьба звезды фильма «Тени исчезают в полдень» Александры Завьяловой

Александра Завьялова (Фото: скриншот д/ф «Александра Завьялова. Затворница» ТК ТВЦ)

Александра Завьялова (Фото: скриншот д/ф «Александра Завьялова. Затворница» ТК ТВЦ)

Заслуженная артистка России Александра Завьялова за долгие годы своей жизни перенесла многие несчастья, выпавшие на ее долю: не сложившийся брак, в одиночку воспитанные дети, забвение в карьере и лечение в психиатрической больнице.
Даже в смерти судьба не была благосклонна к знаменитой актрисе: ее убил любимый сын. О том, как жила актриса, сыгравшая коварную Пистимею в фильме «Тени исчезают в полдень», читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы


Александра Завьялова (Фото: скриншот д/ф «Александра Завьялова. Затворница» ТК ТВЦ)

Александра Завьялова родилась 4 февраля 1936 года в селе Титовка Тамбовской области. Родители Александры Завьяловой были простыми людьми, не имевшими отношения к искусству, девочка стала вторым ребенком в семье и оказалась очень талантливой артисткой с самого детства. Сама актриса никогда не делилась воспоминаниями о тяжелом детстве, прошедшем в годы Великой Отечественной войны. Однако, несмотря на трудности и лишения, девушка сохранила мечту стать актрисой.

Родители были против поступления Александры в театральный, а вот старшая сестра поддержала и дала денег на заветный билет до Ленинграда. Так одна из самых красивых актрис начала свой творческий путь в Ленинградском театральном институте имени Островского.

Творческий путь


Александра Завьялова (Фото: скриншот д/ф «Александра Завьялова. Затворница» ТК ТВЦ)

В 1958 году Александра Семёновна получила диплом актёра и по распределению была направлена в Брестский драматический театр. Артистка проработала в театре около года, отклоняя предложения о съёмках в кино. Она любила театральную сцену и не хотела иного.

Тем не менее, актриса не смогла отклонить предложенную режиссёром Александром Зархи главную роль Лены в фильме «Люди на мосту». Её талант и колоритная внешность идеально подходили для кинематографа. После дебюта в кино последовали картины: «Песня о Кольцове», «Алёшкина любовь», «Ждите писем», «Хлеб и розы», «Будни и праздники». Пик популярности её пришелся на середину шестидесятых годов.

Фотограф Филипп Халсман решил запечатлеть выдающихся личностей Советского Союза, и среди них оказалась актриса Александра Завьялова. В 1961 году фотография Александры Семёновны попала на страницы американского журнала «Лайф», и о советской красавице узнали за океаном.

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Взлет и резкое падение


Александра Завьялова (Фото: скриншот д/ф «Александра Завьялова. Затворница» ТК ТВЦ)

Звездным часом Александры Завьяловой стала работа в фильме «Тени исчезают в полдень». В 1969 году режиссёры Валерий Усков и Владимир Краснопольский приступили к экранизации романа Анатолия Иванова. Они искали актрису на роль красивой и гордой женщины Пистимеи Морозовой, и Завьялова согласилась.

Съёмки фильма длились три года. В начале актриса играла 17-летнюю девушку, а к концу фильма её героине исполнилось 70 лет. Фильм вышел на экраны в 1971 году и стал предпоследним в фильмографии актрисы. Зрители не смогли разделить образ героини с реальной актрисой и буквально засыпали «Мосфильм» гневными письмами о Завьяловой. Так великая актриса пропадет с экрана на долгие 20 лет.

Личная жизнь


Официально Александра Завьялова была замужем только один раз. Её супругом был художник Дмитрий Бучкин, и в этом браке у них родилась дочь Татьяна. Они прожили вместе до начала 60-х годов, а затем в жизни актрисы произошла яркая встреча с гражданином США Отелло Черезолли. Они познакомились в самолете «Москва — Одесса» и жили в одной гостинице. Прогулки по набережной, вечерние посиделки в ресторане под звуки морского прибоя — эти дни актриса будет вспоминать с теплотой до конца своей жизни.

Мужчина мечты окажется женатым адмиралом военно-морских сил США. Роман продлится 2 недели, после которых Завьялова ушла от мужа и попала в немилость властей. КГБ заподозрило американца в шпионаже и выдворило из Союза, а актриса была названа неблагонадежной гражданкой. Все эти события наложились на угасающую карьеру в кино, и у актрисы началась затяжная депрессия.

В 1976 году Александра Семёновна родила сына Петю. О личности отца мальчика не известно до сих пор. Это произошло спонтанно, она не планировала ничего подобного. Оставить ребёнка было её выбором. Двое детей, отсутствие работы и полное забвение привели артистку в стены психиатрической больницы.

Петю забрали в дом малютки, а дочка осталась с отцом Дмитрием Бучкиным. После выписки из больницы актрисе удалось вернуть ребенка, и в последующие годы она очень трепетно и с большой любовью относилась к сыну.

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Трагическая смерть


Александра Завьялова (Фото: скриншот д/ф «Александра Завьялова. Затворница» ТК ТВЦ)

Несмотря на любовь и заботу матери, сын рано начал употреблять алкоголь и вращался в сомнительных компаниях. Пётр прошёл службу в вооружённых силах, после чего освоил профессию повара. Из-за случавшихся у него запоев долго на работе он не задерживался, да и трудиться сильно не спешил. Мать его не винила, говорила, спаивают друзья.

По воле рока любимый сын Петенька и лишил жизни знаменитую актрису. Мужчина убил Александру Семёновну накануне ее 80-летия. События, произошедшие в ночь на 3 февраля 2016 года между матерью и её сыном, остаются неизвестными. В ходе следствия было установлено, что женщина скончалась от ножевого ранения. Сын был настолько пьян во время ссоры с матерью, что даже не вспомнил обстоятельств произошедшего. Суд приговорил его к 8 годам колонии строгого режима.

Александру Семёновну Завьялову похоронили на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

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#фильм
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#статьи
Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова рассказала о проблемах со здоровьем у одного из близнецов
Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова назвала диагноз одного из близнецов
13 марта 2025, 08:38

Юлия Ефременкова с сыновьями Кристианом и Даниэлем. (Фото: Инстаграм* @efremenkovvvva)

Звезда Дома-2 Юлия Ефременкова не только занимается бизнесом, сдаёт квартиры в Москве и Краснодаре и ведёт свой блог, но и одна воспитывает двоих близнецов. Недавно она рассказала о плановом посещении врача из-за врождённых проблем со здоровьем у одного из близнецов, Даниэля.
Дело в том, что у мальчика с рождения диагностированы мегауретер и пиелоэктазия, пояснила Юлия в коротком ролике, опубликованном в её социальной сети. Визит к врачу носил плановый характер, но позже придётся поехать ещё в областную больницу. Это нужно для проведения всестороннего обследования и получения направления на госпитализацию, которое частная клиника дать не может, уточнила теледива.

Ефременкова уточнила, что операция пока не требуется, медики считают консервативную терапию вполне достаточной. Но, конечно, она не может не переживать за здоровье Даниэля.

Неизвестно, станут ли проблемы со здоровьем у одного из сыновей поводом для Мондезира Свет-Амура связаться с Юлией. По её словам, в последнее время отец близнецов ведёт себя не лучшим образом. Около месяца назад он приехал в квартиру бывшей супруги без предупреждения, а потом опубликовал видео, в котором обвинял Ефременкову в неподобающем поведении и в том, что она подвергает риску детей своим образом жизни и знакомствами.

При этом сама Юлия после скандального расставания с Мондезиром вовсе не была против его общения с сыновьями. Но бывший муж продолжает выступать с новыми обвинениями и «разоблачениями.

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* Запрещённая в России социальная сеть
#операция
#здоровье
#видео
#клиника
#супруги
#отец
#медики
#свет
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Алиана Устиненко опровергла обвинения бывшего мужа в жестоком обращении с детьми
13 марта 2025, 08:26

Алиана Устиненко (Фото: Telegram-канал @alianaustinenko)

Алиана Устиненко, известная участница реалити-шоу «ДОМ-2», стала объектом проверки органов опеки после того, как ее бывший супруг Александр Гобозов подал жалобу, утверждая, что она жестоко обращается с детьми и воспитывает их в антипатриотических условиях. Гобозов также обвинил экс-супругу в употреблении наркотиков.
Вчера представители исполнительной власти посетили Алиану и ее сына Роберта для проведения проверки. Как сообщила сама Устиненко в своем Telegram-канале, проверка подтвердила, что обвинения являются ложными.

«Конечно же, они все увидели и поняли, что это просто ложный донос», — написала Алиана.

Она отметила, что органы опеки пообщались с Робертом и даже посмотрели его телефон, убедившись в отсутствии какого-либо настраивания со стороны матери. Сын рассказал о своих чувствах по поводу ситуации и о том, как он относится к происходящему.

Кроме того, представители опеки ознакомились с информацией о судимости биологического отца Роберта и его уклонении от оплаты алиментов. Алиана подчеркнула, что они также обратили внимание на публичные оскорбления и унижения со стороны Гобозова в ее адрес и адрес ее нынешнего партнера.

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«Самый страшный кошмар в жизни!»: актриса Галь Гадот рассказала о своей четвертой беременности

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#актриса
#сын
#опека
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«Самый страшный кошмар в жизни!»: актриса Галь Гадот рассказала о своей четвертой беременности
Галь Гадот рассказала о появлении тромбов в мозге во время своей беременности
13 марта 2025, 06:13

Галь Гадот (Фото: Instagram*/gal_gadot)

Актриса Галь Гадот никогда не была откровенна в вопросах личной жизни. Многие фанаты и не могли подумать о том, что в свои 39 лет «Чудо-женщина» уже является многодетной матерью. У Гадот четыре ребенка, при чем вынашивание последнего прошло для актрисы не совсем гладко.
Во время телешоу Джимми Фэллона Галь открыла завесу и поделилась одним из самых страшных моментов в своей жизни. Это случилось, когда Гадот вынашивала свою дочь Эри.

Как пишет «7 Дней», все началось с обычной головной боли. При этом она не прекращалась на протяжении трех недель, после чего актриса решила обратиться к врачам. Сначала медики убедили Гадот не волноваться, а боли объяснили избытком гормонов. На тот момент Галь уже находилась на восьмом месяце беременности.

«Больше восхищала»: как дочь Успенской порадовала свою мать
«Больше восхищала»: как дочь Успенской порадовала свою мать

Позже было принято решение все-таки сделать актрисе МРТ, в ходе которого выявили образование трех тромбов в мозгу у Гадот. Они были настолько крупными, что с высокой вероятностью у Галь мог случиться инсульт. В экстренном порядке ее госпитализировали в больницу, где актрисе сделали кесарево сечение, а только после этого приступили к сложнейшей операции на сосудах мозга.

Как рассказала сама Гадот, за это чудо она благодарит смою малышку Эри. В переводе с иврита имя девочки означает «Мой свет». Актриса объяснила, что решила поделиться этой историей с другими женщинами, особенно с теми, кто ждет ребенка. По словам звезды, необходимо прислушиваться к своему телу, и оно непременно сообщит, что нам нужно.

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#инсульт
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#звёзды
#актриса
#операции
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#беременность
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«Больше восхищала»: как дочь Успенской порадовала свою мать
Дочь Успенской Плаксина порадовала свою мать пируэтами на шесте
12 марта 2025, 22:07

Любовь Успенская и Татьяна Плаксина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Дочь исполнительницы шансона Любови Успенской Татьяна Плаксина порадовала свою мать пируэтами на шесте. Подробностями Любовь Успенская поделилась в соцсетях.
«Никогда не перестаю восхищаться человеческими возможностями. И в этом плане моя доченька меня огорчала, но больше восхищала. Я пережила большое горе, но и большие радости, потому что она настолько трудолюбива и умеет посвящать все свое время хорошим делам: танцевать, петь, сочинять музыку и не бездельничать, как многие молодые люди, проводя свое время по клубам, тусовкам», — написала Успенская, опубликовав ролик с танцами наследницы.
В отношениях Успенской и Плаксиной было множество драматичных моментов. Одним из них стал отъезд дочери шансонье из России. Плаксина едва не довела маму до приступа, пропав с радаров, однако сейчас у них все хорошо.

Ранее сообщалось, что подарили Ксении Бородиной на день рождения.

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#россия
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#шоу-бизнес
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Известна общая стоимость подарков Бородиной на день рождения
Стоимость подарков Бородиной на день рождения составляет больше миллиона рублей
12 марта 2025, 20:31

Ксения Бородина (Фото: Instagram*/borodylia)

Больше миллиона рублей стоят подарки, которые получила телеведущая Ксения Бородина на день рождения. Как уточняют бьюти-обозреватели, звезда «Дома-2» праздновала 42-летие в Куршевеле.
Актриса Ольга Орлова подарила имениннице сумочку Chanel, чья стоимость составляет от 400 тысяч рублей. Кроме того, Бородиной вручили костюм Dior более чем за 200 тысяч, туфельки Amina Muaddi в сто тысяч, а также босоножки Saint Laurent, чей ценник свыше 100 тысяч и несессер Hermes за 130 тысяч рублей.

При этом гости добирались в Куршевель за свой счет.

Ранее сообщалось, кто из звезд отечественного шоу-бизнеса подогрел слухи о романе. Подробнее в нашем материале.

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