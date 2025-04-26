«Непредсказуемый персонаж»: Наташа Королёва высказалась о Сергее Соседове после скандала на шоу «Суперстар!»

Наташа Королёва (фото: Instagram* @koroleva_star)
Наташа Королёва ответила на критику Сергея Соседова после скандала в финале шоу «Суперстар!».
Певица посетила концерт «Золотые хиты МУЗ-ТВ», где побеседовала с журналистами издания 7Дней.ru. Королёва отметила, что уже давно привыкла к манере поведения Соседова и к происходящим на шоу конфликтам. Исполнительница призналась, что не держит зла на музыкального критика, за счёт которого «Суперстар!» намного интереснее смотреть.
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«Мы любим Сережу. Он у нас непредсказуемый персонаж, поэтому у нас всегда на „Суперстар!“ очень интересно, а это для телевизионного шоу очень важно», – отметила Королёва.Читайте также:
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Анастасия Чинкова