«Вместо профессионального разбора мы получили это»: Азиза впервые прокомментировала скандал на шоу «Суперстар!»

Азиза (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Певица Азиза впервые высказалась о скандале со своим участием в финале шоу «Суперстар!». Артистка разочарована итогами проекта, но благодарна за поддержку Сергея Соседова, заявившего, что у неё «украли» победу.
Лишившаяся победы Азиза после скандального финала получила много поддержки и признаний в любви от поклонников и коллег. Активнее всех певицу защищал музыкальный критик Соседов, который, по словам артистки, профессиональным языком прояснил все неоднозначные моменты. Однако это не изменило результатов финала.
Азиза открыто заявляет, что разочаровала непрофессиональной оценкой её выступления. Она считает свою победу заслуженной, но убеждена, что в финале «здравый смысл» явно не восторжествовал.
Напомним, что в финальном выпуске шоу «Суперстар!», который вышел 29 марта, произошёл крупный скандал. Лера Кудрявцева, находящаяся в составе жюри, публично обвинила участницу Азизу в запугивании съёмочной группы и членов жюри. После телеведущая отказалась давать оценку её выступлению, из-за чего певица лишилась победы.
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Азиза открыто заявляет, что разочаровала непрофессиональной оценкой её выступления. Она считает свою победу заслуженной, но убеждена, что в финале «здравый смысл» явно не восторжествовал.
«Вместо профессионального разбора вокальных и артистических качеств грамотно поставленной речью мы получили то, что получили. <…> Это действительно крепкая и чистая победа. А всё, что произошло в финальной части, пусть останется в памяти и в истории», – высказалась певица в беседе с «МК».В заключение Азиза поблагодарила всех, кто требовал справедливого решения, и отметила, что она такая, какая есть.
Напомним, что в финальном выпуске шоу «Суперстар!», который вышел 29 марта, произошёл крупный скандал. Лера Кудрявцева, находящаяся в составе жюри, публично обвинила участницу Азизу в запугивании съёмочной группы и членов жюри. После телеведущая отказалась давать оценку её выступлению, из-за чего певица лишилась победы.
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Анастасия Чинкова