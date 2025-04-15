«Свято место пусто не бывает»: певица Азиза закрутила новый роман после скандала на «Суперстаре!»

Азиза (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Певица Азиза снова оказалась в центре внимания после недавнего скандала на шоу «Суперстар!» на НТВ. После нашумевшей истории в жизни артистки произошли изменения.
По данным «Московского комсомольца», у 61-летней знаменитости появился новый возлюбленный. Мужчина является ровесником певицы и занимается серьёзным бизнесом. С ним Азиза знакома давно, но в отношения вступила только сейчас.
Источник издания уточнил, что бизнесмен поддержал артистку, которая лишилась победы на «Суперстаре!».
Журналисты издания связались с певицей, которая на вопрос о новом романе ответила кратко: «Свято место пусто не бывает».
Напомним, что финал шоу «Суперстар!» обернулся громким скандалом 29 марта. Лера Кудрявцева публично обвинила участницу Азизу в запугивании членов жюри и съёмочной команды. После телеведущая отказалась оценивать выступление певицы, и та в итоге заняла третье место, хотя лидировала весь сезон.
Читайте также:
«Вместо профессионального разбора мы получили это»: Азиза впервые прокомментировала скандал на шоу «Суперстар!»
«Любой скандал – хорошая реклама»: телеведущий Березин оценил конфликт Кудрявцевой и Азизы на шоу «Суперстар!»
«Азиза не позвонила, и имена напутали»: Соседов о новом скандале на шоу «Суперстар!»
Источник издания уточнил, что бизнесмен поддержал артистку, которая лишилась победы на «Суперстаре!».
«Он покорил сердце Азы пониманием, заботой и уважением. <…> Она мне так и сказала: „Главное – душевная близость, которую я обрела“. Он её очень поддержал после того, как её внезапно лишили победы на „Суперстаре!“. Постоянно говорил ей: „Люди встали на твою защиту, ты стала народной героиней. Это главнее любого приза!“», – поделился источник из окружения исполнительницы.Новый возлюбленный регулярно устраивает сюрпризы для артистки. Так, например, в день рождения Азизы он отправил её огромный букет из сотни роз.
Журналисты издания связались с певицей, которая на вопрос о новом романе ответила кратко: «Свято место пусто не бывает».
Напомним, что финал шоу «Суперстар!» обернулся громким скандалом 29 марта. Лера Кудрявцева публично обвинила участницу Азизу в запугивании членов жюри и съёмочной команды. После телеведущая отказалась оценивать выступление певицы, и та в итоге заняла третье место, хотя лидировала весь сезон.
Читайте также:
«Вместо профессионального разбора мы получили это»: Азиза впервые прокомментировала скандал на шоу «Суперстар!»
«Любой скандал – хорошая реклама»: телеведущий Березин оценил конфликт Кудрявцевой и Азизы на шоу «Суперстар!»
«Азиза не позвонила, и имена напутали»: Соседов о новом скандале на шоу «Суперстар!»
Анастасия Чинкова