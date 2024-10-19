«Перестали лить яд»: кто настроил сына Муцениеце против матери и почему Прилучный не вернул ей сына после суда

Фото: Риа Новости/ Екатерина Чеснокова
Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в 2020 году, но до сих пор встречаются. В зале суда.
Сыночка папе, дочку — маме
Агата через суд добилась увеличения суммы алиментов — на каждого ребенка Прилучный должен выплачивать по одному миллиону рублей. У бывших супругов всего два ребёнка — 8-летняя Мия и 11-летний Тимофей.
Павел Прилучный подал ответный иск на определение места жительства сына и дочери. Агата Муцениеце говорила, что ещё с августа Тимофей находится с папой. Мальчик не хотел жить с мамой и сестрой. Павел рассказывал журналистам, что им с Тимофеем хорошо вдвоем — у них много общих мужских интересов. Он забрал бы и Мию жить с собой, но только девочка сама решила, что хочет жить с мамой.
Всем встать, суд идёт!
18 августа прошло судебное заседание в результате которого было решено — Тимофей и Мия будут жить с мамой. На время проведения судебной экспертизы мальчика определили под опеку Агаты Муцениеце. На странице в своей социальной сети бывшая супруга Павла Прилучного сказала, что невероятно счастлива и верит, что справедливость есть.
Немного позднее Муцениеце выложила публичное видеообращение для Павла Прилучного.
«Я хочу мира. Я хочу, чтобы все уже перестали лить яд, что-то доказывать, отсуживать и так далее, просто выполняли свои обязанности, следовали закону и жили дружно. Это единственное моё желание — чтобы Тиму перестали дёргать и рвать его на части», — поделилась Агата.
Вопреки решению суда Павел Прилучный не вернул сына Тимофея матери. Муцениеце всё ещё верит в то, что актер одумается и проявит человечность.
Актриса не может дождаться возвращения сына домой, но признает, что поначалу будет сложно — ребенка наверняка уже успели настроить против неё.
«Конечно, сейчас мне это тяжело представить, потому что Тимоха полностью перестроен, у него все настройки перекручены, у него какая-то кашица в голове его маленькой. Но я очень надеюсь, что все будет просто, что мы, взрослые, дальше сможем решать все только мирным путем», — высказалась Агата.
Агата Муцениеце уже сильно измотана постоянными судами и разбирательствами. Она хочет уже поскорей разобраться в ситуации и жить спокойно дома с детьми.
«Хочу сказать, что очень важно, чтобы человек, которого вы выбирали быть с вами в тяжелых ситуациях, был хорошим человеком», — отметила Муцениеце в своих социальных сетях.Актриса поделилась, что ее адвокат Наталья помогла ей пережить эту «сложную семейную историю». Наталья прошла этот путь вместе с ней, иногда выполняла «функции психотерапевта», переживала, звонила Агате и проявила к ней много человечности, сообщает Муцениеце.
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Ольга Енгалычева