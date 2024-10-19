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«Перестали лить яд»: кто настроил сына Муцениеце против матери и почему Прилучный не вернул ей сына после суда

Муцениеце публично обратилась к Прилучному с просьбой прекратить разборки
19 октября 2024, 19:49
Фото: Риа Новости/ Екатерина Чеснокова

Фото: Риа Новости/ Екатерина Чеснокова

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в 2020 году, но до сих пор встречаются. В зале суда.

Сыночка папе, дочку — маме


Агата через суд добилась увеличения суммы алиментов — на каждого ребенка Прилучный должен выплачивать по одному миллиону рублей. У бывших супругов всего два ребёнка — 8-летняя Мия и 11-летний Тимофей.



Павел Прилучный подал ответный иск на определение места жительства сына и дочери. Агата Муцениеце говорила, что ещё с августа Тимофей находится с папой. Мальчик не хотел жить с мамой и сестрой. Павел рассказывал журналистам, что им с Тимофеем хорошо вдвоем у них много общих мужских интересов. Он забрал бы и Мию жить с собой, но только девочка сама решила, что хочет жить с мамой.

Всем встать, суд идёт!


18 августа прошло судебное заседание в результате которого было решено Тимофей и Мия будут жить с мамой. На время проведения судебной экспертизы мальчика определили под опеку Агаты Муцениеце. На странице в своей социальной сети бывшая супруга Павла Прилучного сказала, что невероятно счастлива и верит, что справедливость есть.

Немного позднее Муцениеце выложила публичное видеообращение для Павла Прилучного.
«Я хочу мира. Я хочу, чтобы все уже перестали лить яд, что-то доказывать, отсуживать и так далее, просто выполняли свои обязанности, следовали закону и жили дружно. Это единственное моё желание — чтобы Тиму перестали дёргать и рвать его на части», — поделилась Агата.

Вопреки решению суда Павел Прилучный не вернул сына Тимофея матери. Муцениеце всё ещё верит в то, что актер одумается и проявит человечность.

Актриса не может дождаться возвращения сына домой, но признает, что поначалу будет сложно ребенка наверняка уже успели настроить против неё.

«Конечно, сейчас мне это тяжело представить, потому что Тимоха полностью перестроен, у него все настройки перекручены, у него какая-то кашица в голове его маленькой. Но я очень надеюсь, что все будет просто, что мы, взрослые, дальше сможем решать все только мирным путем», — высказалась Агата.

Агата Муцениеце уже сильно измотана постоянными судами и разбирательствами. Она хочет уже поскорей разобраться в ситуации и жить спокойно дома с детьми.

«Хочу сказать, что очень важно, чтобы человек, которого вы выбирали быть с вами в тяжелых ситуациях, был хорошим человеком», — отметила Муцениеце в своих социальных сетях.
Актриса поделилась, что ее адвокат Наталья помогла ей пережить эту «сложную семейную историю». Наталья прошла этот путь вместе с ней, иногда выполняла «функции психотерапевта», переживала, звонила Агате и проявила к ней много человечности, сообщает Муцениеце.

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#сын
Стало известно о состоянии здоровья фронтмена группы Jane Air Антона Лиссова
Фронтмен группы Jane Air Антон Лиссов: медики исключили инфаркт
19 октября 2024, 19:09

Антон Лиссов (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Музыкант Антон Лиссов, являющийся фронтменом группы Jane Air, продолжит выступления по графику, медики исключили у него инфаркт. Об этом он написал в Telegram-канале.
«В ночи был мастерски спущен вниз по лестнице руками сонных дворников и погружен в скорую... В Мариинской больнице был встречен тепло, обклеен датчиками, уколот и пристально осмотрен. Инфаркт исключили», — говорится в сообщении.
Лиссов добавил, что уже завтра коллектив выступит в Рязани, поэтому он отказался ложиться в больницу, а фанатов попросил «отставить панику». Исполнитель подчеркнул, что все выступления Jane Air в силе.

«Все концерты группы в силе, продолжаем дискотеку и держим руку на пульсе», — резюмировал Лиссов.

Ранее сообщалось, насчет чего предупредили блогера Валерию Чекалину (Лерчек).

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Mash: блогер Лерчек могла нарушить условия домашнего ареста
19 октября 2024, 12:54

Валерия Чекалина (Лерчек) (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Условия домашнего ареста могла нарушить блогер Валерия Чекалина (Лерчек), являющаяся фигурантом дела о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что Чекалину перевели на домашний арест при условии, что она не будет пользоваться интернетом, однако, по заявлению работников ФСИН, девушка лайкнула посты в соцсетях 9 октября, а под домашним арестом она с 4 октября.

При этом в ГУФСИН сообщили, что никаких нарушений со стороны Лерчек не зафиксировали. По информации журналистов, ей сделали предупреждение. Что касается уголовного дела, Чекалина не признала свою вину, она проведет под арестом до 26 ноября.

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#россия
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Эротика, оральный секс и БДСМ: как Джеки Чан, Дэми Мур, Кэмерон Диаз и другие звезды начинали карьеру в порно
19 октября 2024, 02:00

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

Джеки Чан, Сильвестр Сталлоне, Дженнифер Лопес, Деми Мур и многие другие звезды мирового масштаба начинали свою карьеру в порноиндустрии. Что привело их к такому шагу и другие подробности темного прошлого известных актеров — в материале «Радио 1».

Джеки Чан


В 1975 году Джеки Чан снялся в порнофильме «Все в семье», который стал единственным, где он не демонстрирует свои боевые возможности, а занимается сексом со своей партнершей, которой стала гонконгская суперзвезда в мире порно. Однако в картине не было никаких супероткровенных сцен. Джеки объяснил, что снялся в откровенном кино из-за денег. К тому моменту за спиной Чана уже было семь ролей, однако известности они ему тогда не принесли.

Сильвестр Сталлоне

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
До того, как Сильвестр Сталлоне стал звездой международного уровня, он в 24 года из-за нехватки средств снялся в эротическом софткор-фильме «Вечеринка у Китти и Стада», также известного под названием «Итальянский жеребец». Это была первая роль в кино, за которую он получил 200 долларов. Именно острая нужда привела неизвестного никому Сталлоне к съемкам в порно.

Дженнифер Лопес

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Дженнифер Лопес не снималась в фильмах для взрослых, но стала жертвой своего мужа, который продал журналистам видео их домашнего порно. Однако адвокаты Лопес сделали все, чтобы уничтожить все копии до одной.

Сандра Буллок

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Сандра Буллок снималась в нескольких порнофильмах. Один из них назывался «Сладенькие губки». Тогда будущая мировая звезда работала официанткой и ей не хватало денег на жизнь. Однако, когда Буллок начала сниматься в серьезных картинах, она наняла частных детективов, которые отыскали все провокационные фото и видео, и выкупили их у владельцев. Все, что удалось найти, Буллок сожгла во дворе собственного дома.

Деми Мур


В 16 лет будущий Деми Мур, чтобы заработать деньги, подалась в порноиндустрию. Она снималась в эротических фильмах под псевдонимом Деметрия Гейнс. Ходят слухи, что почти все полученные деньги она потратила на пластические операции, что позволило ей пробиться в мир большого кино.

Она смогла с помощью нанятых людей отыскать все компроматы, после чего сожгла их. Однако фото обнаженной Мур до сих пор гуляет по Сети.

Ким Кардашьян


В 2006 году домашнее порно Ким появилось в Сети. Его слил ее любовник певец Ray J после очередной ссоры. Однако есть мнение, что ситуацию срежиссировала сама Кардашьян, чтобы повысить свою популярность. Тогда она подала в суд и получила компенсацию в размере пяти миллионов долларов.

Арнольд Шварценеггер


Нынешний американский культурист, предприниматель, киноактёр, продюсер, государственный и политический деятель австрийского происхождения в молодости снимался в фильмах для взрослых и даже позировал для специализированного немецкого журнала, предназначенного для мужчин нетрадиционной ориентации. Найти подтверждений порно карьеры Шварценеггера не смогли. Предполагается, что он смог добиться удаления всех компроматов.

Кэмерон Диаз

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок


19-летняя Кэмерон Диаз снялась в нескольких фильмах для взрослых, причем в жанре садо-мазо. Исполняла она роль «госпожи». Комментировать актриса свои прошлые успехи отказывается. Однако, по некоторым данным, именно тайны прошлого Диаз стали причиной ее расставания с Джастином Тимберлейком.

Хелен Миррен


79-летняя Хелен Миррен, урожденная Елена Васильевна Миронова, дочь русского военного и англичанки много лет назад снялась в порно. Она не стыдится своего прошлого, хотя в киноленте она занималась оральным сексом с женщиной и мужчиной.

Роберт Де Ниро и Жерар Депардье


Роберт Де Ниро и Жерар Депардье снялись вместе в одном порнофильме. По словам Депардье, в юности он был вынужден зарабатывать на жизнь проституцией, а успешную кинокарьеру актер начал с откровенного фильма «XX век». При этом на съемочной площадке он оказался с таким же неизвестным на тот момент Робертом де Ниро. Однако порнографическим этот фильм не является, но содержит в себе провокационные секс-сцены.

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«Где секс – там украинка»: с кем Жан-Клод Ван Дамм изменял жене и почему запрещал любовнице от него рожать
18 октября 2024, 16:55

Жан-Клод Ван Дамм (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В начале 90-х годов звезда боевиков Жан-Клод Ван Дамм трижды выдвигался на премии MTV Movie Awards в категории «Самый желанный мужчина». До сих пор поклонницы по всему миру продолжают следить за личной жизнью артиста. О том, что известно о романах секс-символа расскажет «Радио 1».

Спад карьеры и наркотики


Снижение популярности Ван Дамма началось в 1996 году, когда он решил попробовать себя в роли режиссера, написав сценарий фильма «В поисках приключений». В итоге картина потерпела неудачу в прокате, а соавтор актера Фрэнк Дюк обвинял Ван Дамма в заимствовании идей.

Кроме неудачного проекта, актера в конце 90-х беспокоила также утрата популярности боевиков о единоборствах. Зрители искали новых героев, и Ван Дамм, застрявший в образе непобедимого кикбоксера, не мог продемонстрировать свои драматические способности. Более того, его проблемы с наркотиками, опоздания на съемки и конфликты с папарацци все больше отталкивали режиссеров, и фильмы с его участием стали менее востребованными.

«Начались проблемы в личной жизни, появилась тяга к алкоголю и запретным средствам. Я жил на наркотиках и таблетках. Практически все сцены боев и драк в моих фильмах снимались, когда я был под воздействием этих препаратов», — откровенничал о конце 90-х актер.

Пять свадеб и измены


Жан-Клод Ван Дамм (Фото: РИА Новости/Валерий Мельников)


В 18 лет Жан-Клод впервые вступил в законный брак. Его избранницей стала эффектная брюнетка Мария Родригес, которая была старше его на семь лет, однако долго эти отношения не просуществовали. Однажды, подрабатывая в Америке на стройке, Ван Дамм увлекся дочкой своего босса Синтией Дердериан. Но вскоре, когда к актеру пришел успех с фильмом «Кровавый спорт», их отношения распались.

На одной из вечеринок Чака Норриса Ван Дамм встретил чемпионку-гладиаторшу Глэдис Португез. Они поженились, у них родились дети Кристофер и Бьянка, но вскоре их брак разрушила измена со стороны Жан-Клода.

Затем артист женился на модели Дарси Ляпьер и у них родился сын Николас. Однако, столкнувшись с карьерными трудностями и впав в депрессию, Ван Дамм вновь начал увлекаться наркотиками, что привело к расставанию.

Когда актер самостоятельно решил пройти курс лечения от своей зависимости, его навещала только Глэдис Португез. Их чувства вспыхнули с новой силой. Несмотря на то, что Жан-Клод называл Глэдис самой важной женщиной в своей жизни, это не уберегло его от новых ошибок: в Таиланде он встретил украинку Алену Каверину.

Роман с украинкой

Возлюбленная Ван Дамма А. Каверина во Франции (Фото: соцсети А. Кавериной)


Танцовщица Алена Каверина на 26 лет младше артиста. Сначала, во время путешествий с актером, она представляясь его переводчицей. Однако неоднозначные снимки, где они обнимаются, свидетельствовали о начале романтических отношений.

«Говорили, что его жена долгое время болела, может поэтому он изменял», «Где секс и измены в Голливуде – там обязательно украинка», – пишут комментаторы в социальных сетях.

Также появились слухи о том, что актер приобрел для своей пассии квартиру в Кривом Роге. При этом Ван Дамм не торопился расторгать брак с законной супругой. В 2016 году СМИ сообщали о том, что роман бельгийца с украинкой завершился в 2022 году, когда актер посетил Ужгород, поклонники заподозрили что-то неладное и предположили, что Ван Дамм прибыл навестить любовницу.

По слухам, Жан-Клод строго-настрого запретил украинке рожать ребенка. Якобы это было условие его жены Гладис Португез, заявившей, что еще один претендент на наследство Ван Дамма семье совсем ни к чему.

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«Собирали по кусочкам»: от чего умерла 31-летняя звезда Playboy и шоу «Холостяк» Вероника Мурашкина, подробности
18 октября 2024, 16:37

Вероника Мурашкина (фото: соцсети Вероники Мурашкиной)

Умерла звезда журнала Playboy, вице-мисс МЧС и участница шоу «Холостяк» 31-летняя Вероника Мурашкина. Предварительная причина — серьезное заболевание легких. В последние годы она оставила модельный бизнес и занялась плетением бисера, навалилось сразу многое — страшное ДТП, развод с мужем, а после и тяжелая болезнь.
История Мурашкиной и что известно о случившемся — в материале «Радио 1».

Playboy и мисс МЧС

Вероника Мурашкина родилась 24 сентября 1993 года в маленьком городе Тогучине в Новосибирской области. Окончив школу, Вероника поступила в академию МЧС России.

Именно тогда она взяла одну из первых наград на своем модельном пути — стала победительницей конкурса «Мисс МЧС России». Однако закончить обучение там она не смогла, диплом о высшем образовании получила в Академии экономики.


Фото: соцсети Вероники Мурашкиной

Позже Мурашкина поучаствовала в конкурсе «Российская красавица — 2013», после которого и началась ее модельная карьера. С этого момента предложения посыпались, «как из рога изобилия», признавалась она в беседе с изданием «Все новости Новосибирской области».

В том же интервью она рассказывала, что является лицом Московского кредитного банка (МКБ), компании Thomi Felgen, снимается для журналов и участвует в вечеринках Playboy, принимает участие в фотосессиях и показах.

После съемок в «Холостяке» она попала в номер Playboy. Тогда модель украсила целый разворот журнала, позируя в образе с желтыми заячьими ушами на голове.

Фото: соцсети Вероники Мурашкиной

«На одной любви не уедешь»

Широкому зрителю Мурашкина стала известна в 2017 году, когда попала в пятый сезон шоу «Холостяк» на ТНТ. В тот раз борьба шла за сердце актера Ильи Глинникова, более известного по роли Глеба Романенко в сериале «Интерны».

Фото: соцсети Вероники Мурашкиной

Веронике удалось пройти отбор в первом выпуске, когда Глинников сказал ей «хочу тебя узнать». В итоге девушке удалось дойти до самого финала, однако в последнем выпуске она покинула проект. Причиной тому стали ее слова о любви, адресованные Глинникову.
«На одной любви не уедешь», — заявила она ему.
Тогда актер ответил, что не может иметь с такой девушкой ничего общего.

Роковая авария

В 2020 году Вероника стала жертвой страшного ДТП. Она приехала в родной Тогучин, чтобы навестить маму и бабушку. Вечером решила прогуляться, встретиться с друзьями детства.

В тот момент перед ними неожиданно выскочила иномарка, за рулем которой сидел пьяный одноклассник Вероники. Пролетев через всю парковку, на которой стояла компания, машина врезалась в них.

Основной удар пришелся на Веронику.

В больнице ей буквально по частям собирали травмированную в аварии ногу. Девушке пришлось пройти через длительный процесс реабилитации, чтобы начать снова нормально ходить, из-за чего и пришлось бросить карьеру модели.

Фото: соцсети Вероники Мурашкиной

Сейчас на страничке «ВКонтакте» у Вероники можно найти только фигуры из бисера и старые фотографии с фотосессий.
«Мне было 5, когда я впервые пришла на занятие в студию декоративно-прикладного искусства «Узор» и с удовольствием погрузилась в мир рисования красками, лепки из глины, плетения и декоративной росписи», — писала она в соцсетях.

«Пришла новая беда»

Сегодня стало известно, что Вероники не стало. Как пишут новосибирские СМИ со ссылкой на ее знакомых, причина — тяжелое заболевание легких, возникшее через какое-то время после лечения травм, полученных в аварии.
«Она долго лечилась, лежала в клиниках и восстанавливалась. Казалось, что эта беда уже в прошлом, но пришла новая. Вероника стояла в очереди на трансплантацию, но не дождалась. Сегодня ночью этого светлого человека не стало», — рассказал один из знакомых.

Фото: соцсети Вероники Мурашкиной

Близкие говорили, что Мурашкина последнее время почти не выходила из дома, ведь ко всему прочему добавился и тяжелый развод с мужем.

«Очень жаль девушку. Всего 31 год. Так рано ушла. Какая красавица была», — пишут в ее соцсетях.
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Стало известно, с кем будет жить сын Муцениеце и Прилучного
После развода Прилучного и Муцениеце сын останется жить с матерью
18 октября 2024, 16:00

Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

В своих социальных сетях Агата Муцениеце сообщила, что суд вынес решение о месте жительства их общего с Павлом Прилучным сына в ее пользу.
После скандального развода Агаты Муцениеце и Павла Прилучного прошло уже около 4 лет. Все это время в интернете всплывали подробности их расставания: слухи об изменах, раздел имущества и заявления Агаты о рукоприкладстве бывшего мужа.

Ранее Павел Прилучный говорил, что его сын Тимофей хочет жить с ним. Им приятно проводить время вместе, ведь у них много общих интересов. Мальчик даже озвучил желание о переезде к Прилучному. По словам актера, мать Тимофея была не против, но передать сына под официальную опеку отца отказалась.
18 октября суд вынес решение по вопросу места жительства Тимофея. Мальчик останется жить с мамой.
«Я ревела от радости, не могла остановиться. <…> Вся эта подающаяся под соусом меда и варенья история, на самом деле, очень нечестная. Все всё видят. И я очень счастлива, что так», — рассказала у себя в социальных сетях Муцениеце.
У Агаты и Павла также есть общая дочь Мия. С самого начала развода она проживает с матерью.

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#суд
#история
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Продюсер Аствацатрян объяснил неспособность наших актёров найти себя в Голливуде
17 октября 2024, 16:01

Фото: iStock/felixmizioznikov

Кинопродюсер Артур Аствацатрян рассказал, что российские актёры испытывают трудность по нахождению работы за границей, в частности в Голливуде во многом из-за языкового барьера.
«Несмотря на то, что многие актёры изучают английский язык, недостаточное владение им может стать серьёзным препятствием для эффективного взаимодействия с западной аудиторией. Для успешного карьерного роста в Голливуде надо учитывать не только языковые особенности, но и местный менталитет и культурные тенденции. Это основная», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Аствацатрян.

Кроме этого, по его мнению, российским артистам мешает и тот факт, что им сложно вникнуть и понять предпочтения американской публики, а также адаптировать в этой связи свой стиль.

А вот иностранным творцам, в частности художникам удаётся демонстрировать своё творчество в России. Так, в Москве открылась выставка полотен австрийского художника Руди Молачека «Энергия цвета». Он признался, что с удовольствием посетит нашу страну вновь со своей выставкой.

«Написанные мной за последние десять лет картины объединены в один цикл, и я хотел представить его в экспозиционном пространстве. Мне хотелось, чтобы этот визуальный ряд образовал целостный живописный образ. Я хочу подчеркнуть колорит, характер мазков и ударов кисти моих работ», — прокомментировал в беседе с RT Молачек.

Ранее сообщалось, что певица Полина Гагарина обратилась в Европейский суд с требованием снять санкции, наложенные в рамках 14 пакета ЕС против России.

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Певица Гагарина оспаривает санкции в Европейском суде
Полина Гагарина оспаривает 14 пакет санкций в Европейском суде
17 октября 2024, 15:19

Фото: istock / batuhan toker

Певица Полина Гагарина обратилась в Европейский суд с требованием снять санкции, наложенные в рамках 14 пакета ЕС против России. Она считает, что Совет ЕС ошибся, когда ввел ограничения против нее.
Гагарина указывает, что Совет не объяснил, почему ее включили в санкционный список, не предоставил доказательств и не учел ее права на свободу творчества и выражения мнения. Об этом сообщил телеграм-канал The Sanctions Law.

В своем иске Гагарина перечислила такие нарушения со стороны Совета ЕС, как невыполнение обязанности доказывать вину, отсутствие права на судебную защиту, отсутствие указания причин и игнорирование принципов свободы творчества и выражения мнения.

14-й пакет санкций ЕС против РФ был приняли 24 июня. Россиян, попавших под ограничения, обвинили в действиях, которые, по мнению ЕС, подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Им запретили въезд в страны ЕС, транзит через их территории, а европейцам и компаниям — любые финансовые операции с этими людьми. В частности Гагариной заблокировали YouTube-канал, ее песни удалил Apple Music, также ее страница пропала из музыкального сервиса Spotify.

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«Сутулая моль»: как изменилась покинувшая РФ Рената Литвинова и почему Земфира* переписала на нее квартиру
17 октября 2024, 13:30

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

На протяжении многих лет Рената Литвинова сохраняла имидж аристократки. Однако кардинальные перемены с ней произошли после 2022 года. Актриса стала одной из первых, кто покинул страну. Она переехала во Францию, где прежде ее бывший муж приобрел квартиру для их дочери Ульяны. О том, как сложилась жизнь Литвиновой в Европе и почему ее внешний вид испугал поклонников расскажет «Радио 1».

Отъезд Литвиновой из России


Сын Олега Табакова Павел какое-то время утверждал, что актриса просто уехала в Европу для лечения, и речь о смене места жительства не идет. Но позже выяснилось, что Литвинова навсегда переехала во Францию. Знакомые и коллеги артистки по сцене отмечали, что в самых высоких кругах Литвинову всегда принимали с радостью и теплотой. Ее манера и аристократичная внешность сначала воспринимались как вызов обществу, но со временем они стали ее «фишкой», которая и сделала ее известной.

Однако в Европе наладить связи и добиться признания Литвиновой оказалось непросто. Ни в один из проектов актрису так и не взяли, несмотря на ее многочисленные попытки пройти кастинги. В итоге Рената вынуждена была собрать вещи и на время переехать в дочери в Бельгию.

«Я сейчас та самая никто, но вскоре буду чрезвычайно важна для людей, которые меня узнают. Я никто, кто превратится в нечто. Начиная жизнь заново, чувствую себя опять молодой, все открываю вновь. Но встала сегодня утром с чувством, что сейчас я самый удивленный человек на свете», — говорит о себе актриса.


Болезненная худоба Литвиновой


Накануне в соцсетях актрисы появилось видео, на котором Литвинова, облачившаяся во все черное, худая и бледная идет по пустой улице. Пользователи ужаснулись: от прежней красавицы с магнетическим обаянием не осталось и следа. Теперь Литвинову ассоциируется не с загадочной аристократкой, а вздорной Шапокляк.

«Черная, сутулая моль», «Какая же вы унылая и жалкая», «Нечто жалкое, Шапокляк. Колени до конца не разгибаются, туфли ужасные», «Какая-то болезненная худоба», — пишут комментаторы.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев


Имущество Литвиновой в России


В январе 2023 года Литвинова поделилась, что на короткое время посетила Москву по случаю юбилея матери.

«Еду к маме на день рождения. Ей исполняется 85 лет. Поеду через Питер», — написала актриса в своем блоге.

В интервью французскому телеканалу Arte она также рассказал, что сильно беспокоится о будущем матери и скучает по своим друзьям.

Также известно, что у артистки осталась в Москве элитная недвижимость: четырехкомнатная квартира в Трехпрудном переулке, стоимостью около 80 миллионов рублей, земельный участок в 9 соток в ДСК «Советский писатель» вблизи деревни Жуковка, дом площадью 213 квадратных метров. В марте 2023 года появилась информация о том, что Земфира* передала Литвиновой свою квартиру на Фрунзенской набережной площадью 85 квадратных метров, оцененную примерно в 60 миллионов рублей.

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* внесена в реестр иностранных агентов в России
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